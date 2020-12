Energiewerke Zeulenroda spenden zu Weihnachten

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH (EWZ) fühlen sich nach eigener Aussage dem gesellschaftlichen Leben in der Doppelstadt verbunden.

Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit wird von den EWZ in vielfältiger Form unterstützt, heißt es in einer Mitteilung. Es gebe aber viele, sehr unterschiedliche Vereine in Zeulenroda-Triebes, die das Leben in der Region lebenswert machen. Daher nehmen die EWZ seit einigen Jahres das Weihnachtsfest zum Anlass, fünf örtlichen Vereinen eine Weihnachtsspende zukommen zu lassen.

Auch dieses Jahr seien wieder über 60 Vereine dem Aufruf der EWZ gefolgt und hätten sich beworben. Aus allen Einsendungen wurden fünf Vereine ausgelost.

Der Corona-Pandemie geschuldet, finde diesmal keine persönliche Scheckübergabe statt. Eine Spende von jeweils 100 Euro werde daher in den nächsten Tagen auf das jeweilige Vereinskonto der folgenden Initiativen überwiesen:

Förderverein Tiergehege

Zeulenroda-Triebes

Förderverein der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda

Förderverein des Kindergartens Hainschlösschen Pahren

Segelclub Zeulenroda

Schalmeienkapelle Bernsgrün

Die Energiewerke Zeulenroda seien sicher, damit den begünstigten Einrichtungen gerade in diesem schwierigen Jahr helfen zu können und bedankten sich dadurch stellvertretend bei allen Vereinen der Stadt für ihre für Zeulenroda-Triebes wichtige Arbeit, heißt es abschließend in der Mitteilung.