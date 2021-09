Entlang der Weißen Elster in Greiz wandern

Greiz. Bei einer Sonderführung in Greiz wird über die Bedeutung des Flusses informiert.

Der Internationale Tag der Flüsse wurde 2005 ins Leben gerufen. Seitdem findet er jährlich am letzten Sonntag im September statt. Über 70 Länder der Erde nehmen am „World Rivers Day“ teil und erinnern dadurch an den hohen Wert der Flüsse, die Lebensraum für Tiere und Pflanzen sind.

Dieser Tag soll das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung von Flüssen erhöhen sowie deren Schutz verbessern. Zu einer Sonderführung „Weiße Elster – Flusslandschaft des Jahres 2021“ werden daher Natur- und Wasserbegeisterte am Sonntag, 26. September, ab 14 Uhr eingeladen.

Welche Bedeutung die Weiße Elster hinsichtlich geografischer Lage, Industriestandort, Tourismus, Kultur und Naturschutz hat und warum wir Greizer uns glücklich schätzen können, die Elster unseren Fluss nennen zu können, erfahren Teilnehmer von den Gästeführerinnen Almut Kaul und Sabine Künzel. Die Tour führe über den Schlossgarten zum Elstersteig, entlang der Bruno-Bergner-Straße und über die Zeulenrodaer Straße. Dort finde die kleine Wanderung ihre Fortsetzung über die Luftbrücke in den Fürstlich Greizer Park.

Wertvolle Eindrücke

Besondere Aufmerksamkeit gelte hier dem Flora-Fauna-Habitat der nördlich gelegenen Hammerwiesen und seiner Artenvielfalt. Der Parksee mit seiner reichen dendrologischen Ausstattung begleite die Teilnehmer auf dem Rückweg. Nach circa zwei Stunden ende diese Themenführung in der Brückenstraße mit vielen wertvollen Eindrücken.

Treffpunkt zur Führung ist in der Tourist-Information im Unteren Schloss. Die Teilnahmetickets sind im Vorverkauf oder bis maximal 15 Minuten vor Beginn der Führung in der Tourist-Information Greiz im am Burgplatz 12 erhältlich. Eine Teilnahme an dem Rundgang sei nur mit gültigem Ticket möglich. Die Hygiene- und Abstandsregeln seien während des Rundganges einzuhalten.

