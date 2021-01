Corona-Inzidenz: Entscheid über 15-Kilometer-Radius im Landkreis Greiz unklar

Auf dem Bund-Länder-Gipfel sind diese Woche Dienstag Verschärfungen der Lockdown-Maßnahmen beschlossen worden. Neben den bekannten Schutzmaßnahmen, die etwa die Schließung des Einzelhandels betreffen, ist über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens entschieden worden. So soll künftig ein 15-Kilometerradius für Landkreise helfen, in denen die 7-Tages-Inzidenz über 200 liegt, die weiterhin hohe Infektionsrate zu senken. Einwohner betreffender Landkreise dürften sich demnach nur in einem Umkreis von 15 Kilometern von ihrem Wohnort aus bewegen. Ob und wie diese Regelung in Greiz in Kraft tritt, ist bislang noch unklar. Alle Entwicklungen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog

Landesverordnung wird am 9. Januar erwartet

Ilona Roth von der Pressestelle des Landkreises Greiz informiert darüber, dass auch dem Landratsamt Greiz aktuell nur die Informationen aus den Medien bekannt seien. Die Landesverordnung werde in den kommenden Tagen erwartet: „Die spannende Frage ist aus unserer Sicht, was denn als so genannter triftiger Grund gelten soll, der eine Überschreitung des 15-km-Radius erlaubt.“

Wie Roth weiter informiert, sei dem Landratsamt bisher bekannt, dass es Überlegungen gäbe, den 15-km-Aktionsradius als Empfehlung für die Landkreise in Thüringen zu formulieren: „Aber noch ist nichts entschieden. Für uns wird das Thema relevant, wenn uns eine beschlossene Landesverordnung zu den Maßnahmen eines verschärften Lockdowns vorliegt.“ Nach der vorliegenden Information solle diese Landesverordnung am 9. Januar beschlossen werden.

Diverse Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen angezeigt

Wie aus der Pressestelle des Landratsamtes weiter zu erfahren ist, seien verschiedene Verstöße seit dem Inkrafttreten der dritten Thüringer Sars CoV-2 Sondereindämmungs-Maßnahmeverordnung angezeigt worden. Die Verordnung gelte seit dem 15. Dezember 2020. In allen bisher angezeigten Fällen seien keine Bußgeldbescheide ergangen, da es sich noch um laufende Verfahren handele. Die Ordnungswidrigkeiten seien demnach noch nicht rechtskräftig geahndet.

Bisher erfolgten 13 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung sowie fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Pflicht zur Verwendung der Mund-Nase-Bedeckung bei Versammlungsaufzügen. Zudem hätten sechs Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum ausgesprochen werden müssen. In zwei weiteren angezeigten Fällen sei es zur Missachtung der Kontaktbeschränkung in Tateinheit mit unerlaubtem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum gekommen.