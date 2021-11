Der Marktplatz mit dem alten Amtsgericht in Auma.

Entscheidung über weitere Windräder in Auma-Weidatal

Auma. Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch.

Die Mitglieder des Stadtrates von Auma-Weidatal treffen sich am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr im Bürgerraum am Markt 1 in Auma zu ihrer nächsten Sitzung.

Auf der Tagesordnung stehen neben der Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung des Aumaer Amtsgerichtes – Altes Rathaus auch überplanmäßige Ausgaben. So soll über den Erwerb von Technik für den Bauhof entschieden werden, ebenso über die Neuanschaffung eines Traktors.

Als letzter Tagesordnungspunkt in der öffentlichen Sitzung steht der Beschluss eines Bauantrages der Boras Energie GmbH zur Errichtung zwei weiterer Windenergieanlagen auf der Agenda.