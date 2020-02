Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entspannung für Greiz von der Agentur angesagt

„Die anhaltende milde Witterung“, benennt Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, als Grund dafür, dass der Arbeitsmarkt sich im Februar entspannt habe. Allerdings geht die Wirtschaft in der Region nicht von einem konjunkturellen Aufschwung in den nächsten Monaten aus. Das weiß auch Scholz und gibt zu bedenken: „Wenn sich der Winter doch noch einmal zurückmeldet oder das Coronavirus zu Lieferengpässen in den Firmen führen sollte.“ Was dann?

Ganz klar, dann könnte das neben der wirtschaftlich angespannten Lage in der Region mit der Krise der Automobilindustrie oder den Unwägbarkeiten weltweiter Wirtschaftsentwicklung und der zunehmenden deutschen Bürokratie negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Doch zunächst die gute Meldung: Für den gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Gera-Altenburg hat sich im Februar die Arbeitslosigkeit verringert.

Interessant sind die Aufsplittungen auf unterschiedliche Personengruppen:

Nach der Ausbildung ohne Job

Aktuell seien 979 Personen unter 25 Jahren ohne Beschäftigung, informiert die Arbeitsagentur, 17 mehr als im Januar und 23 mehr als vor einem Jahr. Überraschenderweise sind trotz Fachkräftemangel hier auch die Jugendlichen erfasst, die eine 3,5-jährige Berufsausbildung hinter sich haben.

Dafür sind es weniger Arbeitslose, die über 50 und bis 65 Jahre alt sind: Von 4948 zu 5076 im Januar.

Rückläufig ist laut Agentur auch die Zahl der arbeitslosen Ausländer. Das sind 1358 Jobsucher, 47 weniger als im Januar, 22 Personen mehr als vor einem Jahr.

Fokus auf Greizer Arbeitsmarkt

Doch wie sieht es auf dem Greizer Arbeitsmarkt aus? Auch hier hat sich die Arbeitslosenzahl verringert, jedenfalls laut Statistik der Agentur auf 1545, im Januar waren es 72 mehr und 40 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. „Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 5,7 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 5,8 Prozent“, so die Statistische Auswertung. 350 Männer und Frauen hätten sich erstmals oder wieder arbeitslos gemeldet, 27 weniger als vor einem Jahr.

425 Personen im Landkreis fanden einen Job (+13). Seit Jahresbeginn meldeten sich laut Agentur insgesamt 895 Arbeitslose. Und 709 Jobsuchende meldeten sich von der Agentur ab.

358 Arbeitsstellen habe die Agentur in ihrem Bestand. 124 Stellen seien im Februar von den Arbeitgebern neu angeboten worden.

Mehr Hartz IV Empfänger im Landkreis Greiz

Um 17 ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften - also derjenigen Haushalte, die auf Hartz IV angewiesen sind - im Februar gesunken auf 2559. Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Leistungsempfänger nennt das Jobcenter die 4018 Hartz IV-Berechtigten, die es im Februar im Landkreis gab. Und hier waren es mehr als im Januar: 7 Menschen.