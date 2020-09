Entwicklung der Pandemie noch abwarten

Zeulenroda-Triebes/Auma/Greiz. Nachdem der Kölner Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, haben wir uns einmal in der Region umgehört, ob es den zu den Weihnachtsmärkten dort schon konkrete Pläne gibt.

In der Stadt Auma-Weidatal habe man sich schon Gedanken über die Durchführung eines Weihnachtsmarktes gemacht. Für den 8. September sei eine Zusammenkunft mit den Amtsleitern und Organisationen geplant, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU). Nach der momentanen Situation schätze er aber ein, dass der Weihnachtsmarkt in Auma in diesem Jahr nicht stattfinden werde: „Bei uns auf dem Weihnachtsmarkt ist stets ein ganz schönes Gewusels und wenn die Besucher ein paar Gläser Glühwein konsumiert haben, dann ist die Einhaltung der Hygieneregeln kaum noch zu gewährleisten“, so der Bürgermeister.

In Zeulenroda-Triebes war von Pressesprecher Thomas Grzeschitza zu erfahren, dass man sichb auch hier schon Gedanken gemacht habe, Angebote eingeholt und noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen sei. „Es ist noch alles offen. Gründe dafür sind die Entwicklung innerhalb der Corona-Krise ebenso auch die aktuelle Haushaltssituation“, teilt er mit.

Noch keine Entscheidung in Naitschau und Greiz

Die Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes in Naitschau haben sich ihre Gedanken bereits gemacht. Da der Weihnachtsmarkt über die Grenzen der Gemeinde Langenwetzendorf hinaus eine ziemliche Größe ist, wird befürchtet, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten werden könnten. Noch aber habe man keinen endgültigen Beschluss gefasst, sagt Gunter Horlbeck, Vereinsvorsitzender des Feuerwehrvereins Naitschau.

In der Park- und Schlossstadt Greiz hat man noch keine Entscheidung getroffen, ob der Weihnachtsmarkt ausfällt. „Wir beobachten die Situation, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und welche Regelungen das Land trifft“, sagt Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos). Man wolle dann kurzfristig entscheiden, ob der Markt stattfindet und in welchem Umfang. Wobei es aus seiner Sicht schon wünschenswert wäre, wenn der Weihnachtsmarkt eröffnen könne: „Er gehört einfach zu unserer Tradition dazu.“