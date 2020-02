Erfurter Hängepartie sorgt auch in Mohlsdorf für Ärger

Während die thüringer Landespolitiker in Erfurt noch immer einen Ausweg aus dem politischen Chaos der vergangenen Tage suchen und nur klar zu sein scheint, dass nichts klar ist, läuft die alltägliche Arbeit in den Städten und Gemeinden in der Region weiter.

Doch ganz unbeeinflusst ist die hiesige Politik nicht von der in der Landeshauptstadt. Schließlich werden dort die Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen gemacht, nach denen sich die Bürgermeister im Landkreis Greiz und natürlich auch anderswo richten müssen. Und nicht zuletzt ist das Land auch dafür verantwortlich, die Steuermittel durch Fördermittel zu verteilen, um in der Region Projekte zu ermöglichen.

Mohlsdorf dringend auf Anpassung des Finanzausgleich angewiesen

Gerade dieser letzte Punkt ist das ärgerlichste vor allem für die kleineren Kommunen, die beispielsweise wegen der Haushaltssicherung dringend auf Fördergelder angewiesen sind. Das zeigt schnell ein Gespräch mit der Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit). Sie haben wir gefragt, ob die Kommunen von der Hängepartie in Erfurt betroffen sind. Schließlich gibt es seit der Landtagswahl im Oktober keine neue Landesregierung und nach allem, wie es im Moment aussieht, wird das durch Neuwahlen so schnell auch nicht der Fall sein.

Die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) vor dem Gemeindehaus in Mohlsdorf. Foto: Tobias Schubert

„Ich habe große Befürchtungen, dass die Städte und Kommunen noch lange auf wegweisende Entscheidungen warten müssen“, sagt Pampel. Vor allem mit Blick auf den kommunalen Finanzausgleich sei die Hängepartie für die Landgemeinde ein großes Ärgernis. Zumal es zwei Änderungsvorschläge gibt, wie die Kommunen mehr Geld erhalten sollen. Sowohl CDU/FDP als auch Linke/SPD/Grüne hatten noch bis in den Dezember hinein eigene Vorschläge gemacht, wie das Problem gelöst werden könnte. Eine Einigung gab es nicht und es sei fraglich, wann es sie nun angesichts der derzeitigen Erfurter Verhältnisse geben würde. Dabei sei es für die Kommunen wichtig, zu wissen, wovon sie ausgehen könnte, egal wie hoch eventuelle Erhöhungen am Ende tatsächlich ausfallen würden. „Zumindest könnte ich dann planen, im Moment kann ich das gar nicht.“

Wichtig wäre dies für die Landgemeinde vor allem, weil sie derzeit wieder ein großes Bauprojekt realisieren will, das schon seit Jahren diskutiert wird: den Anbau an den Kindergarten in Mohlsdorf. Rund 1,4 Millionen Euro plant die Gemeinde dafür in den nächsten Jahren ein, bei Fördermitteln in Höhe von gerade einmal rund 360.000 Euro trotz der schwierigen Finanzsituation der Gemeinde. Das sei jeder Cent, der etwa über ein Investitionspaket käme, von Vorteil. Doch wann man auf die zusätzlichen Einnahmen hoffen könne und wie hoch sie im Endeffekt ausfallen, sei nun offen, genauso wie der Zeitpunkt, an dem das feststehen könnte. Die Ansprechpartner, die solche Fragen klären könnten, gebe es derzeit nicht.

Und nicht zuletzt sei auch eine Neuwahl ein Problem, nicht nur weil die Gemeinde wieder genug Wahlhelfer finden müsste, um sie abzudecken. Das hatte sich schon in der Vergangenheit als schwierig erwiesen. Doch Pampel denkt auch an das Geld, das ein solcher Schritt den Steuerzahler kosten würde: „Ich will mir nicht ausmalen, wie viel Zeit uns dadurch verloren geht und wie viel Geld dafür bezahlt werden muss.“

Der Satz, den sie jüngst im Interview zu den Aufgaben der Landgemeinde im Jahr 2020 geäußert hatte, gelte gerade jetzt noch viel mehr: „Die Landespolitiker sollen endlich anfangen, ihre Wahlversprechen umzusetzen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Den Städten und Kommunen steht das Wasser bis zum Hals und Rettung ist nicht in Sicht.“

