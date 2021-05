Erholungsort Parkplatz am Landratsamt Greiz

Greiz. Stockenten haben auf dem vielbefahrenen Parkplatz am Greizer Landratsamt eine Pause eingelegt. Mit menschlicher Pflege können sie sehr alt werden.

Ausgerechnet den vielbefahrenen Parkplatz am Landratsamt Greiz hat sich dieses Entenpaar ausgesucht, um eine kurze Erholungspause einzulegen. Dabei ließen sie sich auch nicht von vorbeifahrenden Autos, vorüberlaufenden Menschen oder dem Fotografen stören, als er das Bild schoss.

Die Stockente ist nicht nur die größte Entenart, die in Europa vorkommt, sie ist auch die häufigste. Sie ist sehr anpassungsfähig und kommt in fast allen Gewässern vor, erhalten inzwischen aber auch in der Region bereits Konkurrenz von der Nilgans, weil sie Brutplätze schlechter verteidigen kann. In der Wildnis können Enten zehn bis 15 Jahre alt werden – mit menschlicher Pflege sogar bis zu 40 Jahre.