Erinnerungen an Hansgeorg Stengel: „Ich lasse mich nicht verumlauten“

Greiz. Zum 20. Todestag des gebürtigen Greizers, dem im Jahr 1997 die Bürgermedaille in Silber verliehen wurde.

Am 30. Juli jährte sich der Todestag von Hansgeorg Stengel zum 20. Mal. Geboren wurde er am 30. Juli 1922 auf dem Greizer Schlossberg 10, er verstarb an seinem 81. Geburtstag 2003 in Berlin

Berühmt-berüchtigt war der gebürtige Greizer vor allem für seinen scharfen Wortwitz, mit dem er gegen die Sprach-Schludereien der Deutschen ins Feld zog. Bereits im Jahre 1950 hatte er seiner Heimatstadt Greiz den Rücken gekehrt, um beim „Eulenspiegel“ – damals noch „Frischer Wind“ – in Berlin zu arbeiten. „Mit Schrubber und Besen“ titelte sein erstes Buch, das im selben Jahr erschien.

Seit 1959 war Hansgeorg Stengel als freier Redakteur und Kabarettist tätig. 150 Auftritte und 30.000 gefahrene Kilometer konnte der „Schriftsteller im besonderen Einsatz“ in einem Jahr nachweisen. Im DDR-Fernsehen macht er sich allerdings rar; Stengel bestand darauf, sich nicht in sein Manuskript hineinreden zu lassen. Er galt als eigenwillig und zudem mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet: „Ich bin mir sehr sympathisch“ oder „Ich hänge sehr an mir“ gehörten zu den Lieblingszitaten des Autors.

Die Bände „Greizer Sonate“ und „Greiz und quer“, in denen der Autor regionale Persönlichkeiten, Begebenheiten und Ereignisse unter die Lupe nahm, hatten die Park- und Schlossstadt schon in den 1970er-Jahren weit über die Landesgrenzen populär gemacht.

Fünfzig Bücher veröffentlichte Hansgeorg Stengel in seinem Leben, darunter solche Klassiker wie „So ein Struwwelpeter“, „Stenglisch for you“ oder „Rettet dem Dativ“.

Er schrieb die Kolumne „Wortadella“, erfand die „Kreuzworträtsel für Querdenker“, schrieb mit „Annasusanna“ das erste Palindrom-Buch. Besonders die Sachsen standen oft im Fokus seiner humoristischen Betrachtungen: „Sie haben keine Sprache, lediglich ein Signalsystem“, wie es Stengel formulierte. Ein einziges „Signal“ könne vier Bedeutungen haben. Beispielsweise das Wort „Lähm“. Es könne „Lehm, Leim, Leben oder Löwen“ bedeuten. Für den „Meister des Eigenlobs“ war auch das Wort „Wende“ viel zu überspitzt. Lieber war ihm „Heimholung“. Bekannt wurden auch seine Betrachtungen über die Raumfahrt im Vogtland: „Ich stand auch auf der Liste der kosmischen Kandidaten. Es hieß immer: Schießt den Stengel auf den Mond!!“

In den letzten Lebensjahren hatte der selbsternannte „Wortpolizist“ der Rechtschreibreform den Krieg angesagt; schließlich betraf sie ihn selbst: „Ich lasse mich nicht verumlauten“. So wurde Hansgeorg kein „Stängel“. Er schrieb auch nach Einzug des technischen Fortschrittes seine Texte weiterhin auf einer alten „Erika“-Schreibmaschine, besaß kein Handy, war ständig auf der Suche nach vierblättrigen Kleeblättern, spielte leidenschaftlich gern Klavier und schaute in jeden Kinderwagen.

Die Stadt Greiz hatte Hansgeorg Stengel anlässlich seines 75. Geburtstages im Jahr 1997 die Bürgermedaille in Silber verliehen; für die Ehrenbürgerschaft reichte es allerdings weder in Greiz noch in Berlin. Eine weitere Ehrung wurde Stengel im Mai 2018 postum zuteil: An seinem Geburtshaus auf dem Schlossberg 10 wurde eine Gedenktafel angebracht.