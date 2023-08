Hubertus Blase, hier in seiner Druckgrafikwerkstatt, gab sein umfassendes Fachwissen immer gern an andere Menschen weiter.

Erinnerungen an Hubertus Blase: Wie ein Bild, das in sich stimmt

Greiz. Der Greizer Künstler ist am 16. August im Alter von 84 Jahren verstorben.

Am 16. August verstarb Hubertus Blase nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren in einem Greizer Pflegeheim. Wer ihn kannte, weiß um sein breitgefächertes Können und Wissen, aber auch um die Bescheidenheit, wenn es um seine Person ging.

Ein Leben für Kunst und Kultur

Geboren am 10. April 1939 im schlesischen Leuchten/Oels, wurde er schon als Kind mit dem Thema „Flucht und Vertreibung“ konfrontiert. Im Jahr 1945 wurde seine Familie in Reinsdorf sesshaft; seit 1992 lebte Hubertus Blase in Greiz. Von 1958 bis 1963 studierte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und diplomierte bei Professor Bernhard Heisig in Malerei und Grafik.

Als Restaurator für Bücher und Kunstgut aus Papier, wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie stellvertretender und zeitweilig amtierender Direktor war Hubertus Blase von 1967 bis 1992 in der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz im Sommerpalais tätig.

„Mit der Natur fühle ich mich ständig verbunden. Ihr Wirken nehme ich im Großen wie im noch so kleinen Detail wahr. In ihrem Wirken lässt sich Neues und Schönes entdecken. Alles ergibt Sinn, den ich entsprechend meiner persönlichen Sichtweise interpretiere. In meinen Handzeichnungen komme ich dem in der Natur Empfundenen nahe“, so der Künstler einmal im Gespräch.

Seine schöpferische Arbeit war vom Erfassen und Darstellen der Natur geprägt. Kernstücke waren dabei reale und abstrahierte Landschaften sowie das tägliche Umfeld.

Er gab sein Wissen gern weiter

Die Vielfalt der Naturformen war für ihn immer wieder Anreiz zum Betrachten und Umsetzen im Werk. Neben seiner eigenen künstlerischen Arbeit lag das Bestreben von Hubertus Blase auch darin, sein reiches Fachwissen an andere weiterzugeben. So leitete er von 1985 bis 2015 die Druckgrafikwerkstatt, eine jener Veranstaltungen, die zu DDR-Zeiten entstand, die politische Wende überlebte und bis in die Gegenwart nachhaltig wirkte.

Ute Rückert, eine Geraer Künstlerin, die seit einigen Jahren auf der Insel Rügen lebt, und an vier Werkstätten teilnahm, sagte: „Ich erinnere mich an Hubertus als stillen, in sich gekehrten Menschen. Stand er aber an der Druckpresse, fingen seine Augen an zu leuchten.“

Auch als Leiter des Zirkels „Malen – mein Hobby“ führte er viele Jahre kunstbegeisterte Greizer in die Welt der Malerei und Grafik ein.

Hubertus Blase kann auf eine Vielzahl von Personalausstellungen im In- und Ausland verweisen. In Greiz stellte er beispielsweise im Theater, Kreiskrankenhaus oder Unteren Schloss aus. Weitere Ausstellungsorte waren Berlin, Leipzig, Bremen, Saalfeld und zu DDR-Zeiten auch Pskow, Partnerstadt von Gera im russischen Nordwesten.

Mit unterschiedlichsten Techniken offerierte er sein Können und seine künstlerische Sicht auf die vielfältigsten Erscheinungen des Lebens. „Das Bild muss in sich stimmen“, so der Künstler, der nicht gern verreiste, sondern sich seine Landschaft „eben selbst“ malte. Besonders liebte er seine „Freiluftphase“, wie er verschmitzt in Richtung Frühling blickte.

Erwähnenswert sind auch die bedeutsamen Werke Blases zur Erfassung und Aufarbeitung des architektonischen Greizer Stadtbildes und seine Arbeit als feinsinniger Fotograf. Der Weidaer Künstler Horst Sakulowski nannte Blase anlässlich der Eröffnung einer Personalausstellung im Greizer Theater einen „kollegialen, hilfsbereiten und überaus humorvollen“ Zeitgenossen.

Mehr als nur ein Künstler

Hubertus Blase war zudem viele Jahre als Pilzberater tätig und auch sportlich aktiv. So gehörte er 1968 zum Kader im Hammerwerfen bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Sein Beitrag zur Kunstwelt in Greiz wird eine Lücke hinterlassen, doch sein künstlerisches Erbe wird überleben und weiterhin hoch geschätzt bleiben.