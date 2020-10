Die Greizer Tierheimleiterin ist sauer. Wenige Wochen nachdem eine Katze mit Jungen einfach vor dem Tierheim „entsorgt“ wurde, wie Elke Becker damals sagte, ist es nun wieder geschehen. Diesmal ist eine Schäferhündin betroffen.

Am Montag habe eine Briefzustellerin in den frühen Morgenstunden das Tier gefunden, angebunden an einen Zaun ganz in der Nähe des Tierheimes. Es lag auf einer Hundedecke, hatte einen Wasser-/Futternapf und einen Impfausweis – mehr nicht, trotzdem die Nächte inzwischen kühl geworden sind.

Die Besitzerin ist bekannt. Eine Frau aus Zeulenroda, die die Schäferhündin Cora vor einigen Jahren aus dem Tierheim adoptierte. Sie habe Becker in der vergangenen Woche kontaktiert, mitgeteilt, dass sie umziehen werde und die Hündin nicht mitkönne. „Wir konnten zu diesem Zeitpunkt aus Platzgründen keinen Hund aufnehmen. Ich verwies an andere Tierheime und redete ihr ins Gewissen. So ein alter Hund hat im Tierheim kaum Vermittlungschancen und wird wohl immer hier bleiben bis zum Tod“, so Becker. Weil aber das Tier aber aus dem Tierheim Greiz kam, habe man irgendwie doch noch versuchen wollen, Kapazitäten zu schaffen und deswegen um einen Rückruf zu einem späteren Zeitpunkt gebeten. Den habe es aber nie gegeben, bis das Tier plötzlich vor dem Tierheim lag.

Becker ärgert nicht nur, dass ein Umzug für sie kein Grund ist, einen Hund zurückzulassen. „Für mich käme es auch nicht in Frage, nur weil ich umziehe, meinen Hund im Stich zu lassen“, meint sie. Sie und ihre Mitarbeiter seien „immer wieder fassungslos, wie kaltherzig, grausam Menschen die eigenen persönlichen Belange vor das Wohl ihrer Tiere stellen“.

Dennoch sei sie letztendlich froh, dass das Tier nun wieder zurück sei. Bekannte der Frau hätten ihr im Nachhinein von einer schlechten, nicht artgerechten Haltung berichtet. Das Tier sei mit Beißkorb nur im Wohnungsflur gehalten worden, habe weder Zuwendung noch Auslauf erhalten. Diese Bekannte wollen sich der Schäferhündin nun auch annehmen und eine Patenschaft für Cora abschließen. Zumindest habe es am Ende also eine positive Wendung gegeben.