Reudnitz. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Telekommunikationsanlage.

Wie die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Gemeindeverwaltung am Donnerstag mitteilte, kommt es im Zuge der Bauarbeiten an der Telekommunikationsanlage in Reudnitz zwischen nächsten Montag, 8. November, und Freitag, 12. November, zur Vollsperrung des Bereiches der Kreuzung Werdauer Straße/Aubachstraße in Reudnitz.

Die Gemeindeverwaltung bitte um Verständnis.