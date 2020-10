Die Christen aus Bernsgrün, Schönbrunn und Frotschau feierten am Sonntagnachmittag in der gut besuchten Bernsgrüner Kirche ihr Erntedankfest.

Die Gemeindekirchenräte Doris Tröger und Ramona Zicker hatten dazu die vielen Erntegaben liebevoll um den Altar geschmückt. Neben leuchtenden Sonnenblumen, Herbstastern-, Dahlien- und Ährensträußen zierten vor allem geerntetes Obst und Gemüse der Gemeindeglieder wie Äpfel, Möhren, Zucchini, Zwiebeln, Kartoffeln sowie auch Brot, Brötchen, Mehl und Nudeln den Boden neben dem Altar.

„Der Gottesdienst ist heute da, um danke zu sagen. Gott schenke uns Dankbarkeit, Zufriedenheit und seinen Segen“, so Pfarrer Gunnar Peukert.

In seiner Predigt ging es um ein Dorf mit nur fünf Bauern. Vier Bauern kauften sich jeweils eine andere Maschine, um sie dann untereinander zu teilen. Nur der fünfte Bauer konnte sich keine Maschine leisten. Aber die anderen Bauern hatten Mitgefühl und teilten mit ihm.

„Dankbarkeit lenkt den Blick auf das, was wir haben. Unser Erntetisch ist reich gedeckt. Reich, um abzugeben an die, die es brauchen“, spricht der Pfarrer und teilt mit, dass auch in diesem Jahr alle Gaben und Geldspenden wiederum an die Lebenshilfe Zeulenroda gehen.