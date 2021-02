In Pohlitz in der Herrmannsgrüner Straße hat der Abriss der Turnhalle begonnen. Zunächst wird das Gebäude entkernt, bevor endgültig die Mauern fallen.

Erschüttert über Abriss der Turnhalle in Greiz

Der Abriss der Turnhalle in Greiz-Pohlitz hat Sabine Weber veranlasst, an Stadtplaner Dieter Obenauf einen offenen Brief zu schreiben.

Erschüttert und empört sei die Architektin aus Dresden gewesen, als sie in dieser Zeitung gelesen hat, dass die Halle entfernt wird.„Im Zeitalter von steigendem Umweltbewusstsein und nachhaltigem Bauen sollte jede Vernichtung von bestehender Substanz gründlich hinterfragt werden. Oft sind es gerade die alten Gebäude, die identitätsstiftend sind, nicht die lieblos sanierten, immer noch gesichtslosen DDR-Wohnsiedlungen, über die Greiz auch verfügt“, schreibt sie. Weber stört sich auch am Ausdruck Schrottimmobilien, von denen Greiz ja eine Menge hat. „In der gegenwärtigen Zeit wird Schrott auch wiederverwendet (Recycling von Elektronik-Schrott, Metallschrott, Kunststoffabfällen...). Ein in den 1990er-Jahren saniertes Gebäude abzureißen, sei volkswirtschaftlicher Unfug. Überzeugt ist sie, dass das Geld für den Abriss besser verwendet werden könnte.

Wenn Bürgermeister und Stadträte tatsächlich das Abzeichen der Goldenen Abrissbirne erringen wollen, rät sie zum Abriss des Rathauses oder gar der ganzen Innenstadt, „dann gäbe es ganz viele Bauplätze“.