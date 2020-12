Erste Schritte gemacht

Aufgrund von Grenzen zwischen Bundesländern und Ländern wird schnell vergessen, dass das Vogtland als Region zwischen Bayern, Thüringen, Sachsen und Teilen Tschechiens eine lange gemeinsame Geschichte hat, die bis heute verbindet.

Einher damit geht, dass die Regionen nicht nur mit ihrer Natur punkten können, sondern durch ihre historischen Bauten bis heute nachwirken. Dafür muss man nur nach Greiz schauen, das nicht umsonst auch als Park- und Schlossstadt bekannt ist.

Viele Jahre haben diese kulturhistorisch bedeutsamen Stätten ein wenig vor sich selbst hingelebt, ohne – natürlich mit Ausnahmen – einen gemeinsamen Weg auch bei der touristischen Vermarktung zu gehen. Der Kulturweg der Vögte ist zwar nicht das einzige Projekt, welches dies ändern will – mir fallen mit einer etwas anderen Stoßrichtung etwa noch die Vogtlandpioniere ein –, aber es ist das älteste, das ich kenne.

Die Arbeit von Ulrich Jugel und seinen Mitstreitern ist wichtig, nicht nur weil die touristische Aufwertung der ländlich geprägten und wirtschaftlich nicht übermäßig starken Region notwendig ist. Wenn sie überleben will, muss der Tourismus zumindest eine der tragenden Säulen sein. Der Kulturweg der Vögte ist ein Anfang.

Momentan aber auch nur das, also ein Beginn. Vieles wurde schon erreicht, das Buch ist nur der frischeste Beweis. Nun muss das Thema aber mit viel mehr Leben erfüllt und noch stärker in den Werbefokus gerückt werden, um mehr Menschen in die Region zu locken. Die ersten Schritte sind gemacht, aber es ist noch ein langer Weg.