Es gibt auch noch Schönes

Wenn ich in den vergangenen Tagen draußen unterwegs war, habe ich es genossen – den blauen, strahlenden Himmel, das bunte Laub an den Bäumen und auf den Wiesen. Die Sonne malte die Schäfchenwolken am Himmel rot, während sie unterging. Die Luft frisch und klar. Momente, die fast alles vergessen ließ – kurz waren sie verflogen aus dem Kopf, die Sorgen rund um Corona. Fast täglich stellt man sich die Fragen, wie geht es weiter, was kommt noch, können die Kinder morgen noch in die Schule gehen und vieles mehr. Es ist eine schwierige Zeit. Aber wir müssen da alle durch.

In dieser Woche gab es aber auch noch schöne Geschichten abseits von Corona. So wurde unter anderem in Langenwolschendorf in einer Gemeinschaftsaktion ein Spielplatz neugestaltet und schick gemacht. Auf Facebook gab es für die Aktion auch viele Daumen nach oben. Aber es gab auch Kommentare, in denen über Spielplätze berichtet wurde, die in einem schlechten Zustand sind und wo nichts passiert, wo die Schuld der Stadt oder der Gemeinde in die Schuhe geschoben wird. Aber genau das ist der Punkt. Viele Ortschaften im Landkreis sind finanziell kaum in der Lage für solche freiwilligen Leistungen, da bedarf es dann schon der Initiative von Eltern, Familien oder anderen, wie auch in Langenwolschendorf. Um Geld zu sparen muss man anpacken, wenn man etwas möchte. Kommentare auf Facebook lassen einen Spielplatz nicht schöner werden. Da braucht es Menschen, die anpacken. Tatkräftig angepackt wird seit Tagen am Sägewerk „An der Knottenmühle“. Diese soll erhalten bleiben und wird nun saniert und zum Museum umfunktioniert. Eine kleine touristische Attraktion soll es werden. Im Juni kommenden Jahres will man eröffnen. In Teichwolframsdorf hat sich der erst ein Jahr alte Förderverein der Grundschule starkgemacht und angepackt. Seit dem Schulstart nach den Herbstferien freuen sich die Kinder über neue Sitzgelegenheiten.