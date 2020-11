Es ist eine Idee

Ann-Katrin Gabel hat sich Gedanken gemacht darüber, was man den Greizern und den Besuchern der Stadt anbieten könnte, jetzt in den Wochen, wo die Vogtlandhalle erneut kein Ort von Konzerten und Aufführungen sein darf. Die künftige Leiterin der Vogtlandhalle – sie wird ab Januar offiziell die Nachfolge von Undine Hohmuth antreten – will mit ihrer Idee ein kulturelles Angebot unterbreiten und hofft, dass es rege genutzt wird. Gerade auch in den Tagen, an denen das Wetter zum Spazierengehen einlädt.

Gabel hat den Fotoclub Greiz gebeten, in den Fenstern des Hauses eine Ausstellung zu arrangieren. Der Fotoclub war bereit und so opferten zehn Mitglieder ihren halben Sonnabend bereitwillig und bauten eine Schau mit 33 Bildern zum Thema 800-Jahr-Feier Greiz auf. Mit viel Mühe brachten sie ihre Fotos auf den selbstgebauten Ständern in die richtige Position. Ich finde es ist eine gute Sache. Der Fotoclub kann öffentlich seine Werke rund um die Uhr zeigen und somit Werbung für sich machen und die Vogtlandhalle wird zum Anlaufpunkt für Interessierte. Aber auch die gestalteten Fenster lassen die Halle einmal mehr lebendig wirken. Ich mag es, wenn Menschen eine nicht änderbare Situation akzeptieren und statt zu meckern, versuchen, etwas aus der Misere zu machen.