Es weihnachtet in der Zeulenrodaer Tourist-Information

Zeulenroda. Die Zeulenrodaer Tourist-Information zieht Bilanz und sagt, wie es um die Buchungen über den Jahreswechsel bestellt ist. Diese weihnachtliche Ausstellung läuft zurzeit.

Wenn es draußen ungemütlich ist und das Zeulenrodaer Meer im trüben Grau versinkt, ist es recht ruhig in der Tourist-Information am nahe gelegenen Strandbad am See. Doch das tut der Begeisterung von Tourismus-Assistentin Astrid Schnabl für ihre Region keinen Abbruch. Jeder Gast wird mit Enthusiasmus und Auskunftsfreude begrüßt. Auch wenn sie derzeit nicht viel mehr als eine Wanderung in der reizvollen Umgebung empfehlen kann, weil pandemiebedingt Freizeiteinrichtungen wie das Waikiki geschlossen sind.

„Es ist derzeit recht ruhig, weil der Tourismus unter der aktuellen Corona-Schutzverordnung zu leiden hat. Normalerweise gebe es jetzt schon Buchungen für Weihnachten und den Jahreswechsel. Doch die große Nachfrage bleibe derzeit aus. „Schade. Aber vielleicht wird es noch“, sagt Astrid Schnabl und schaut mit unerschütterlichem Optimismus über das Wasser des Zeulenrodaer Meeres. Wenn der Stausee zugefroren ist und eine dicke Schneeschicht die Landschaft überzieht, ist eine Winterwanderung sehr reizvoll. Mal sehen, vielleicht schneit es in diesem Winter noch.“

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weihnachtliche Ausstellung in Tourist-Info

Der diesjährige Sommer sei sehr gut gelaufen. Die Pandemieauswirkungen seien bezüglich der Touristenzahlen in der warmen Jahreszeit nicht zu spüren gewesen. „Wir hatten hier 7400 Besucher aus nah und fern“, erzählt die 37-Jährige. Viele kämen aus angrenzenden Bundesländern, aber auch aus Berlin oder Nordrhein-Westfalen seien Besucher da gewesen. „Und das sind nur unsere Zahlen, also jene Besucher, die die Tourist-Information aufsuchen.“

Im November hatte die Tourist-Information noch einmal gut zu tun, weil viele den Freizeitgutschein des Thüringer Bildungsministeriums für Kindergeldbeziehende noch schnell vor Ablauf in Gutscheine umwandeln wollten. Aber auch der Verkauf von Weihnachtlichem aus der Region laufe gut. „Die Hubrig-Figuren aus dem Erzgebirge sind der Renner. Ich habe sie schon vier Mal nachbestellen müssen“, erzählt die 37-Jährige. Gern für den Gabentisch gekauft würden auch die DVDs zur Zeulenrodaer Stadtgeschichte und natürlich die Bücher über die Region. „Wir haben im hinteren Bereich eine kleine Weihnachtsausstellung des Holzkünstlers Rudolf Wimmer aus Zeulenroda. Seine kunsthandwerklichen Kleinodien kann man hier kaufen.“ Nur diesen Leuchter da hinten könne sie nicht mehr verkaufen. „Der ist schon weg. Den habe ich gekauft“, sagt Astrid Schnabl und lacht.

Für das nächste Jahr plant die Tourist-Information Vitrinen mit kulinarischen Spezialitäten der Region. „Es gibt hier so viele Hofläden und regionale Anbieter mit feinen Produkten. Wäre doch dumm, wenn es die in der Tourist-Information nicht gäbe.“ Besucher der Region würden immer gern Mitbringsel aus dem Urlaub mitnehmen. Zudem werde überlegt, eine Zweigstelle in der Innenstadt zu eröffnen. Aber das sei noch Zukunftsmusik.