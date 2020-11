Der November und Dezember sind ja doch wichtige, kirchenrelevante Monate. Wie gehen Sie mit der Pandemie um?

Ich schmunzele bei der Frage, denn für uns Christen ist eigentlich jeder Monat kirchenrelevant. Alle Tage im Kirchenjahr haben so ihre eigenen Traditionen und wir begehen in der Regel alles in Gemeinschaft. Da kommen schon immer Mal viele Menschen zusammen, um miteinander zu beten, zu hören, Gottesdienst zu feiern. Da trifft uns die Pandemie natürlich auch. Aber ob mit oder ohne Pandemie, unsere Aufgaben sind und bleiben als Kirche die gleichen: sei es die Begleitung von Menschen, das Leben in Gemeinschaft, die Gestaltung von Lebensereignissen, Gebete. Aktuell tun wir dies nicht weniger als sonst, nur eben mit Abstand und Maske und manchmal digital.

Was planen Sie zur Adventszeit in Ihrer Gemeinde?

Die Adventszeit wird etwas anders als sonst. Die gute Tradition des „lebendigen Adventskalenders“ möchten wir in diesem Jahr mit Blick auf die Hygieneregeln zum Schutz der Schwächsten nicht durchführen. Daher planen wir zum Beispiel eine Adventsmusik auf dem Marktplatz von Berga. Für die tägliche Adventsbesinnung denken wir im Pfarramt gerade kleine „Adventsbeutel“ zum Abholen an. Sie sollen eine kleine Anregung geben und Licht in die Adventstage bringen.

Wird es zur Weihnachtszeit Krippenspiele geben?

Momentan denken wir intensiv darüber nach. Sicher ist: sie werden anders als sonst. Mit weniger Spielern, anders einstudiert. Aber der Inhalt steht fest und wir freuen uns darauf. Sie werden davon erzählen, dass Weihnachten geworden ist. Trotz aller Dinge die noch nicht feststehen und derzeit überlegt werden müssen. Maria und Josef wussten ja im November vor der Geburt Jesu auch noch nicht, dass ihr Sohn mal in einem Stall geboren wird. Es wird wie es wird. Aber es wird definitiv Weihnachten.