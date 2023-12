Etappenziel: So wurde die Aumaer Orgel für Heiligabend einsatzfähig gemacht

Auma Ein großer Kraftaufwand ist nötig für die Kirchgemeinde der Stadt im Landkreis Greiz, die historische Trampeli-Orgel zu sanieren. So ist der Stand der Dinge.

Ein klingendes Weihnachtsgeschenk für die Aumaer gibt es in diesem Jahr. Erstmals seit Beginn der Sanierung der historischen Trampeli-Orgel in der Liebfrauen-Kirche erklingt das imposante Instrument wieder – wenngleich auch erst einmal nur rudimentär.

Zwei der drei Bauabschnitte für die Orgel-Sanierung in Auma sind geschafft

Vor mehr als zwei Jahren entschloss sich der Gemeindekirchenrat der evangelischen Kirchgemeinde Auma, die wertvolle 200-jährige Trampeli–Orgel zu restaurieren. „Die Sanierung des Instrumentes ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Die ersten beiden sind mit Ablauf des Jahres 2023 abgeschlossen. So wurden von den 29 Registern der Orgel extra für den Weihnachtsgottesdienst acht Register restauriert und ein Manual spielbar gemacht. Damit können auch die Gottesdienstbesucher zur Andacht am Heiligabend um 18.30 Uhr die ersten Klänge der in Teilen restaurierten Orgel akustisch einfangen“, erzählt die Pfarrerin.

Das Instrument wird von der Lengefelder Orgelbaufirma Frank Peiter saniert und soll in den Originalzustand aus seinem Baujahr zurückversetzt werden. So wurde der Spieltisch wieder in die Orgel hinein gebaut, wie es ursprünglich im Jahr 1818 einmal war. Es sei ein Modetrend im Rahmen früherer Sanierungen gewesen, die Spieltische derartiger Orgeln weiter weg vom Instrument zu platzieren, hatte Lisa Krille vor einiger Zeit einmal erläutert, als es eine größere Spende für die Eigenanteile der Orgelsanierung gab. Um die Eigenmittel für die Ko-Finanzierung der Fördergelder zur Sanierung darzustellen, wurden nicht nur fleißig Spenden eingetrieben, sondern auch 2022 die Reihe „Sommer-Kultur-Kirche“ ins Leben gerufen. Dabei wurden in mehreren Veranstaltungen viele hundert Besucher begrüßt.

Das steht an Heiligabend in der Kirche Auma im Landkreis Greiz auf dem Plan

Die Andacht zu Heiligabend 2023 wird in wesentlichen Teilen musikalisch gestaltet. Alle interessierten Besucher und Zuhörer sind durch Pastorin Lisa Krille, den Gemeindekirchenrat und die Mitwirkenden des Gottesdienstes herzlich eingeladen, um dieses doch sehr besondere musikalische Weihnachtsgeschenk für die Aumaer Gemeinde gemeinsam „auszupacken“. Zur Andacht an Heiligabend um 18.30 Uhr kann auch das Friedenslicht aus Bethlehem an einer mitgebrachten Kerze entzündet und mit nach Hause genommen werden.