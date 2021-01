Landkreis Greiz: Etwa 1,7 Millionen Euro in Straßen investiert

Greiz Auch in den nächsten Jahren will der Landkreis Millionen Euro in sie stecken.

Der Landkreis Greiz plant für die nächsten Jahre laut Finanzplan mehrere Straßenbauarbeiten, deren Gesamtkosten sich inklusive Fördermittel im Millionenbereich bewegen. So wurden für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Neundorf und die Sicherung des Hanges bei Dittersdorf (Abzweig Clodramühle) bereits die Fördermittel bewilligt. Beantragt sind sie für den Ausbau der Kreisstraße (K) 202 von Pansdorf nach Hohndorf und angemeldet für den Ausbau der K 208 vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf sowie für die Deckenerneuerung der K 131 Grüna/Hartmannsdorf.

Im vergangenen Jahr sind rund 1,7 Millionen Euro in den Unterhalt der Kreisstraßen geflossen – hauptsächlich in die Kreisstraße (K) 112 vom Ortsausgang Frankenau bis zur Landesstraße 1081 (rund 800 Meter Straße) und in die K 113 in Großenstein.

In Frankenau wurden für rund 175.000 Euro – komplett finanziert durch den Landkreis – die Decke erneuert und die Fahrbahnbreite angepasst. Das war nötig, weil die Straße zuvor eine Vielzahl von Schäden hatte und der Untergrund auch nicht mehr tragfähig war. In fünf Wochen ab dem 10. August realisierte die Max Bögl Stiftung & Co. KG die Arbeiten.

In völlig desolatem Zustand sei auch die Hauptstraße in Großenstein gewesen – inklusive der Brücke und einer Stützwand, die in der Vergangenheit bereits teilweise einbrach und ausgebessert werden musste. Zeitgleich mit dem grundhaften Ausbau wurden im Auftrag des Zweckverbandes „Mittleres Elstertal“ ein Regenwasserkanal und eine Trinkwasserleitung neu verlegt sowie Hausanschlüsse hergestellt. Für die Gemeinde wurde ein Gehweg errichtet. Die Bauarbeiten liefen vom 7. Oktober bis 30. November und kosteten rund eine Millionen Euro. Der Landkreis bezahlte 770.000 Euro, die Gemeinde Großenstein 16.000 Euro und der Zweckverband 214.000 Euro. Das Land gab 662.800 Euro an Fördermitteln.