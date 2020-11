Ex-Berufsschule in Greiz wird zur Werbeagentur

Noch sind die Handwerker und Mitarbeiter hier und da am arbeiten, ein paar Wände müssen noch gestrichen, ein paar Fenster verklebt werden. Doch eines ist schon offensichtlich: In die Räume der ehemaligen Berufsschule unweit des Ortsausganges Greiz in Richtung Mohlsdorf zieht wieder Leben ein, nachdem sie fast drei Jahre leer standen.

Das Gebäude hat Werbeagentur Täubert-Design erworben und im Januar übernommen, wie Geschäftsführer Michael Täubert sagt. Der Grund war, dass sich der Firmensitz in Mohlsdorf als zu klein erwies und mehr Platz für Technik und Mitarbeiter notwendig wurde.

Im April wurde mit den Sanierungs- und Umbaumaßnahmen begonnen. Diese seien sehr aufwendig gewesen, sagt Täubert, gerade bei den Arbeiten, die durch den nötigen Brandschutz bedingt wurden. Investiert wurde eine mittlere sechsstellige Summe, die genaue Zahl nennt der Geschäftsführer nicht. Darin seien auch die Umbaukosten für einen Teil der obersten Etage mit eingerechnet, die begonnen werden sollen, sobald der Bedarf da ist. Auch die Kosten für die noch zu erfolgenden Arbeiten an der Einfahrt oder den Außenanlagen sind schon eingerechnet. Der Rest ist fast abgeschlossen.

Während der Arbeiten sei das Interesse der Nachbarn am Projekt groß gewesen und die Resonanz gut. Manche Menschen seien sogar noch mit Fotos auf ihn zugekommen, wie das Haus früher aussah. Auch manche Handwerker hätten ihm Geschichten erzählen können, weil sie im Gebäude ihre Lehre oder vielleicht eine Umschulung gemacht hatten.

Michael Täubert, Geschäftsführer von Täubert-Design, in den neuen Räumlichkeiten. Foto: Tobias Schubert

Rund 25 Unternehmen hätten die Bauarbeiten ausgeführt, „alle aus der Region“, wie Täubert betont. „Ihnen muss man einen Dank sagen, dass sie alle so mitgezogen haben.“ Ziel sei es zumindest zum Teil gewesen, eine gläserne Manufaktur beziehungsweise Werbeagentur zu schaffen. So kann aus den Beratungsräumen etwa in den Druck- oder in den Stickraum geschaut werden. Die Agentur fertigt alles im Haus selbst bis hin zu den Großdrucken für Lkw oder Straßenbahnen.

Eigentlich hatte man geplant, die Einweihung am Freitag, 13. November, zu feiern. Das machte die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen unmöglich. Doch das Datum galt weiter, nun soll ab Montag, 16. November, wieder der ganz normale Bürobetrieb starten und die neue Zweigstelle für die Kunden auf haben.

Durch die Zusammenziehung von vielen Mitarbeitern und der Technik im neuen Standort ergeben sich für die Läden in Greiz und Mohlsdorf natürlich Veränderungen, wie Täubert sagt. Die wichtigste Nachricht sei aber: Alle werden sie weiterexistieren. Der Standort in Mohlsdorf bleibe Firmensitz und werde nun für Schulungen und die Verwaltung benutzt. Für den Laden in der Brückenstraße – er soll nach ein paar Tagen Schließung ebenfalls am Montag wieder eröffnen – bleibe das gleiche Angebot wie zuvor erhalten. Allerdings solle die Fläche für individuelle bedruckte Geschenke spürbar vergrößert werden. Mit dem Geschäft in der Brückenstraße richtet man sich hauptsächlich an Privatkunden, mit dem neuen Gebäude in der Fritz-Ebert-Straße vor allem an Geschäftskunden.

Mit dem Umbau plane man für die Zukunft auch die Mitarbeiterzahl aufzustocken. Derzeit sei noch nicht ganz klar, wie viele neue Mitarbeiter man insgesamt einstellen wird, die ersten Bewerbungsgespräche liefen aber bereits. Momentan sind unter den neun Mitarbeitern auch drei Auszubildende.