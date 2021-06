Hinweisschild am Bio-Seehotel in Zeulenroda-Triebes.

Experten der Phlebologie treffen sich in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Zu einer Fachtagung wird in das Bio-Seehotel eingeladen.

Am Samstag, 26. Juni, können sich interessierte Hausärzte sowie phlebologisch und lymphologisch engagierte Fachärzte auf dem 8. Phlebologie-Forum weiterbilden. Es wird erstmalig als Hybridveranstaltung geplant, die Teilnahme ist daher in Präsenz im Bio-Seehotel Zeulenroda oder per digitalem Livestream möglich.

Die Veranstaltung wird von Medizinerin Christine Zollmann von der Praxis für Venen- und Hauterkrankungen in Jena geleitet. Die Anmeldung erfolgt über die Website www.phlebologie-forum.de.

Auf dem Phlebologie-Forum diskutieren Experten die aktuellen Erkenntnisse zur Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Venen- und Lymphsystems. Anhand von praxisnahen Beispielen werde erläutert, wie eine Thrombose und Lungenembolie diagnostiziert und behandelt werden.

Die Referenten sprechen außerdem darüber, wie Lymph- und Lipödeme wirkungsvoll therapiert werden können. Die Fachärzte beraten, wie man Patienten helfen kann, die immer wieder neue Krampfadern entwickeln.

Das komplette Programm sowie alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme sind auf der Webseite www.phlebologie-forum.de einsehbar. Ein spontanes Vorbeikommen am Kongresstag sei in diesem Jahr nicht möglich.