Fahrerlaubnis kann wieder beantragt werden

Aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung des Freistaates Thüringen vom 2. Mai, die den Fahrschulen seit dem 4. Mai erlaubt, ihre Ausbildungstätigkeit für den theoretischen Unterricht und für die praktische Ausbildung der Fahrerlaubnisklassen AM, A1, A2 und A wieder aufzunehmen, können im eingeschränkten Dienstbetrieb der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Greiz wieder Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Neuerteilung einer Fahrerlaubnis, Ausstellung einer Fahrtenschreiberkarte und die Eintragung von Schlüsselzahlen gestellt werden.

Das gelte ab 11. Mai, teilte das Landratsamt Greiz am Donnerstag mit. Bürger, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssten vor ihrem Besuch telefonisch einen Termin vereinbaren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Besucher der Fahrerlaubnisbehörde verpflichtend, so die Behörde.

Terminvereinbarung unter Telefon 036603/25530