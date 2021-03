Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Weida verletzt

Weida Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang auf der Burgstraße am Dienstagmorgen beobachtet haben.

Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es laut Polizei in der Burgstraße, in Richtung Markt, zu einem Auffahrunfall zwischen einem 16-jährigen Fahrradfahrer und einem 67-jährigen VW-Fahrer, wobei der Fahrradfahrer auf den VW auffuhr.

Der 16-jährige Radler verletzte sich dabei und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen