Fahrradtag in Aubachtal wieder großer Erfolg

Greiz. Regelmäßig wird zum „Radtag für Menschen mit Beeinträchtigungen“ eingeladen.

Viel wurde am Wochenende von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich am traditionellen „Radtag für Menschen mit Beeinträchtigungen“ auf der Rollschuhbahn in Aubachtal auf Spezialfahrrädern sportlich zu betätigen. Die Teilnehmer, die auch im Foto zu sehen sind, waren alle unter fachlicher Anleitung mit Einsatzfreude und Begeisterung dabei, freut sich der Mitorganisator Gerulf Lenz. Regelmäßig wird zu diesem besonderen Fahrradtag eingeladen, so auch am vergangenen Samstag wieder.