Feuerwehr und Taucher wurden in Greiz alarmiert.

Fahrzeug rollt in Greiz einen steilen Hang hinab

Greiz. Warum am Samstag zwei Tauchergruppen zum Feuerwehreinsatz am Papiermühlenweg in Greiz gerufen wurden.

Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Greiz, gegen 14 Uhr, zu einem Einsatz in den Papiermühlenweg gerufen. Die Meldung, die an die Feuerwehr heraus ging, lautete: PKW im Wasser, Person noch im Fahrzeug. Deshalb wurde auch die Tauchergruppe der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda und die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Gera alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage nicht.

Stützpunktfeuerwehr Greiz und Taucher wurden alarmiert, weil Fahrzeug und Person im Wasser gemeldet wurden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Greiz

Aus ungeklärter Ursache ist ein PKW den Hang hinuntergerollt und kam an einem Geländer zum Stehen. Zum diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Fahrzeug. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug bis zur Bergung durch einen Abschleppdienst. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.