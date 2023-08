Fahrzeugbrand in Greiz: Aufmerksamer Fahrer verhindert Schlimmeres

Greiz. Ein Fahrer rettete sich und seinen Beifahrer, als er Brandgeruch in seinem VW wahrnahm. Auf einem Greizer Parkplatz brach kurz darauf ein Feuer aus.

Weil er während der Fahrt starken Brandgeruch bei seinem Pkw VW bemerkte, stellte der 42-jährige Fahrzeugführer sein Auto am Samstag gegen 15 Uhr vorsorglich auf einem Parkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz ab.

Gemeinsam mit seinem zwölfjährigen Beifahrer verließ er laut Polizei folgerichtig das Fahrzeug, woraufhin es im Bereich der Motorhaube zum Brandausbruch kam. Die Feuerwehr löschte das in Brand stehende Fahrzeug.

Dennoch war nicht nur der VW stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Brand entstand zudem leichter Sachschaden an einem angrenzenden Gebäude. Der VW musste schließlich abgeschleppt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen sei ein technischer Defekt ursächlich für den Brand zu sein.

