Für die Greizer Grundschülerin Marie Schreiber war es ein ganz besonderer Moment, als sie mit ihrer Mutter Janette und weiteren rund 200 Besuchern am Sonntag in der Vogtlandhalle ihr gezeichnetes Pferdebild im Großformat auf der Leinwand im großen Saal sehen konnte.

Die Lessingschülerin gehörte zu den Kindern aus den Klassenstufen drei und vier, die in Vorbereitung auf das Familienkonzert der Vogtland Philharmonie bei einem Projekt für Franz Kanefzkys „Ouvertiere“ großen Spaß bei verschiedenen Tierzeichnungen hatten.

Jedes Tier mit seinem Instrument

Intendant Stefan Fraas (vorn) agierte als einfühlsamer Erzähler, während Dorian Keilhack als Dirigent fungierte. Foto: Christian Freund

Bevor der Chefdirigent des Orchesters, Dorian Keilhack, zum Auftakt des Musikmärchens „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew zum Taktstock griff, erklärte Intendant Stefan Fraas, der an diesem Nachmittag als einfühlsamer Erzähler agierte, dass für die Aufführung der spannenden Geschichte in 15 einzelnen Szenen jedem Tier ein bestimmtes Instrument zugeordnet wird. So verkörpert beispielsweise die Flöte den Vogel, die Klarinette die Katze und drei Hörner imitieren den Wolf.

„Karneval der Tiere“

Großen Applaus erhielten während dieses Programmteils die Solistinnen an den Klavieren, Irina Troian und Sarah Stamboltsyan, die mit teils humorvollen Einlagen nicht nur die Kinder begeisterten.

Und dafür, dass während der Aufführungen die auf der Leinwand gezeigten Szenen mit den Klängen des Orchesters synchron funktionierten, sorgte mit großem technischen Aufwand hinter der Bühne an mehreren Monitoren Orchesterdirektor Ulrich Wenzel und Jens Baumgärtel von der Fernsehtechnik in Karlsfeld.

Abschließend gab es noch einen Leckerbissen gleichsam für Auge und Ohr, als bei der Aufführung des dritten Klassikers in diesem Konzert, dem „Karneval der Tiere“, die aus Sibirien stammende Sandmalerin Anna Anisimova für tolle Illustrierungen sorgte. Ihre fantastischen Bilder, die auch im Großformat auf die Leinwand projiziert wurden, erhielten ebenfalls mehrfachen Szenenapplaus. „Mir hat ganz besonders die ,Sandfee’ mit ihren tollen Zeichnungen gefallen. Ebenso gut fand ich die Musik zu ,Peter und der Wolf’, sagte die elfjährige, aus Bernau bei Berlin stammende Besucherin Linéa Steiniger, die sich gemeinsam mit ihren Großeltern Rosemarie und Norbert Süle aus Ronneburg dieses Konzerterlebnis nicht entgehen lassen wollte.

„Bereits im Vorfeld gab es für dieses Familienkonzert eine große Resonanz seitens der Besucher. Deshalb haben wir uns für zwei Aufführungen entschlossen“, sagt Stefan Fraas vor Beginn der Veranstaltung in der Vogtlandhalle. „Es ist gewissermaßen eine Alternative zu unserer erfolgreichen Konzertreihe ,Kids meet Classic’. Wir haben mit diesem Sonntagskonzert eine Alternative gefunden, um den Kindern gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern ein Konzerterlebnis zu bieten. Bekanntlich ist es aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich, vor großem Publikum zu spielen. Dennoch freuen sich alle Musiker darüber, dass wir trotz allem vor Konzertbesuchern spielen können.“

Das gleiche Programm wird am Sonntag, dem 22. November, um 15 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Gera von der Vogtland Philharmonie geboten.

Aufgrund des Hygienekonzeptes können nur insgesamt 407 Karten angeboten werden, die vorab über das Ticketportal Eventim gekauft werden können.