Familienwandertag in den Herbst führt am Samstag nach Caselwitz

Obergrochlitz. Am Samstag, 21. Oktober, können jung und alt unter anderem auf Entdeckungstour in die 300-jährige Caselwitzer Kirche gehen.

Auf einen Familienwandertag in den Herbst mit vielen spannenden Aktionen können sich die Einwohner von Obergrochlitz, Caselwitz und Eichleite oder auch Gäste am heutigen Samstag, 21. Oktober, freuen. Start ist um 10 Uhr auf dem Obergrochlitzer Saumarkt.

Die Route führt über Rothenthal zum Stausee Noßwitz mit Picknick, dazu sollte etwas zu essen und trinken im Rucksack mitgenommen werden. Spiel, Sport und Aktionen stehen weiter auf dem Programm. Gegen 15 Uhr wird in Caselwitz der Grill angeschürt.

Das Organisationsteam aus dem Obergrochlitzer Ortsteilrat und der evangelischen Kirchgemeinde Caselwitz laden um 16 Uhr zu einer Entdeckertour anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Kirche Caselwitz ein. Mit einer Abschlussandacht für Jung und Alt endet der erlebnisreiche Tag.

Weihnachtsambiente und Seniorenweihnacht

Während der Oktobersitzung des Ortsteilrates wurde über weitere, bis zum Jahresende anstehende Höhepunkte beraten. Dazu gehören das alljährlich organisierte Weihnachtsambiente am Ersten Advent samt festlicher Eröffnung und dem Weihnachtsmann ebenso wie die Obergrochlitzer Seniorenweihnachtsfeier am 5. Dezember in der Turnhalle des Greizer Ortsteiles. Am 8. Dezember findet dann die Seniorenweihnachtsfeier in Caselwitz statt.

Doch zuvor wird zum Herbstputz am 18. November in Obergrochlitz und Caselwitz aufgerufen. Von besonderem Interesse dürfte der Vortrag des Historikers Sven Klein sein, der am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr, interessante Details und Bilder aus der Geschichte der Caselwitzer Kirche vorstellen will, samt dem Brand des Gotteshauses vor 300 Jahren und dem anschließenden Neubau.

Als letzter Tagesordnungspunkt der jüngsten Ortsteilratssitzung stand die Beratung über den aktuellen Stand der Vorschläge zur Umgestaltung des Obergrochlitzer Kinderspielplatzes entsprechend den Vorschlägen der Eltern an.