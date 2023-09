Fanfarenklänge auf Weltniveau

Greiz/Groitzsch. Der Fanfarenzug Greiz qualifiziert sich erneut für eine Weltmeisterschaft.

Gerade fand in Groitzsch bei Leipzig die 28. Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes Brandenburg (MTB) statt, schreibt Robin Vogel, der Stabführer beim Fanfarenzug Greiz e.V. ist.

Größter europäischer Leistungsvergleich

Nach sechs Jahren Pause konnte der größte europäische Leistungsvergleich in Marsch und Show für Naturtonfanfarenzüge dieses Jahr im Rahmen des Groitzscher Musikfestes wieder ausgerichtet werden. Die Freude war riesig, denn man konnte sich mit Vereinen wie dem mehrfachen Weltmeister SG Fanfarenzug Potsdam e.V. messen.

Obendrein war es beim Erreichen einer Mindestpunktzahl von 80 Punkten in den Einzelwettbewerben Marsch oder Show möglich, ein Ticket für die anstehende Weltmeisterschaft 2024 in Deutschland zu ziehen. Hierfür hatten die Greizer auf dem Sportplatz in Herrenreuth wochenlang sehr intensiv trainiert. Teilweise über sechs Stunden und bei bis zu 36 Grad Celsius liefen sie ihren Marsch- und den Showparcours ab.

Die Herausforderungen sind vielfältig: Gleichschritt, Vorder- und Seitenrichtung einhalten, technische Exaktheit, Ausstrahlung, Konzentration, Disziplin, Teamwork und das exakte Spiel des jeweiligen Instrumentes. Und all dies neben verschiedenen Auftritten und der erfolgreich absolvierten Vorbereitung für die Thüringer Landesmeisterschaft im Juni in Gera. Neben Familie, Freunden, Arbeit, Studium und Ausbildung also eine echte Herausforderung, die dennoch unheimlichen Spaß und Ehrgeiz bei allen hervorruft. Der Fanfarenzug Greiz e.V. dankt allen Familienmitgliedern für die Unterstützung und der SpG SV Blau-Weiß 90 Greiz, die ihren Fußballplatz zum Trainieren zur Verfügung gestellt hat.

Am 16. September stellten sich die Greizer in Groitzsch insgesamt drei Wettbewerben. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte starteten sie in der 1. Division. Dort hießen die Gegner im Marsch SG Fanfarenzug Potsdam e.V. sowie Fanfarenzug Neustrelitz e.V.. Mit 84,92 Punkten und einer Bronze-Medaille wurde eine starke Leistung abgerufen. In der Kategorie „Show“ stellten sich die Fanfarenspieler in der 2. Division erneut gegen den mehrfachen Weltmeister aus Potsdam. Hier erreichten sie einen 2. Platz mit 82,17 Punkten.

Ticket für die Weltmeisterschaft im Juni 2024 in Rastede errungen

Damit war klar: Die Greizer konnten in beiden Teilwettbewerben ihr 80-Punkte-Ziel erreichen und sich für die anstehende Weltmeisterschaft in Rastede in Deutschland vom 27. bis 30. Juni 2024 qualifizieren. Ein unglaublich emotionales und stolzes Gefühl – zum zweiten Mal nach der WM in Kanada 2019.

Am Sonntag traten dann Drum’n’Beatz aus Greiz im Drumline-Battle gegen Formationen aus Hasselfelde, Mittenwalde und Groitzsch an. Im Halbfinale setzten sie sich gegen das Troco Hasselfelde durch, ehe es im Finale gegen Beats 26 aus Mittenwalde ging. Knapp verloren, erkämpfte sich die Greizer Drumline einen klasse 2. Platz und somit Silber.