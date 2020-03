Fanny Bechert öffnet Tür für kleines Buchparadies in Greiz

Das Schaufenster in der Reichenbacher Straße 44d ist mit Büchern gefüllt. Die Buntheit der Auslage springt ins Auge. „Sternensand Verlag“ steht an der Tür geschrieben. Bislang hatte es diesen Verlag in Greiz nicht gegeben. Doch Zweifel an der Echtheit zerstreuen sich, wenn die Tür sich öffnet. Ein wunderbarer Duft von neuen Büchern zieht durch den Raum und der Besucher ist verzaubert.

Für Fanny Bechert, die Hüterin des Ortes, ist Verzauberung in gewisser Weise des bekannte Milieu. Sie ist Autorin, hat schon sechs Bücher geschrieben und im Sternensand Verlag veröffentlicht, Zwei werden noch in diesem Jahr erscheinen. Nun präsentiert sie den kleinen Schweizer Verlag mit 75 Titeln im Lese-Treffpunkt mit angeschlossenem Lager den Greizern und überhaupt den Lesefreunden von überall her. Buchladen möchte sie es nicht nennen, denn der Sternensand Verlag agiert über das Internet.

Ersatz für Leipziger Buchmesse

Das Angebot ist ein Ersatz für die Leipziger Buchmesse, die wegen der Corona-Gefahr abgesagt wurde. „Dann treffen wir unsere Leser eben in Greiz“, dachte sich Fanny Bechert und kam mit Verlagsleiterin Corinne Spörri überein, einen Raum zu finden, der dafür geeignet wäre. Dort wo ehemals Elektro-Rieger seine Waren feilbot, machte sich Fanny Bechert ans Werk.

Oder besser gesagt, ihr Mann baute und verwandelte das Geschäft in ein kleines aber feines Bücherparadies mit angrenzendem Lager für Bücher aus der Welt von Fantasy und Romance. Mit einfachen Mitteln wie einer Kabeltrommel und Paletten entstanden Bänke und eine Sitzgruppe, ein Kühlschrank bevorratet mit Getränken und Eis, eine Kasse des Vertrauens und Bücherregale. An der Decke eine Sternenlichterkette und in der Halterung goldene Kugelschreiber. „Es soll etwas Besonderes sein“, sagt Fanny Bechert und lächelt.

Seit November 2018 habe sie den Online-Shop aus dem Keller ihres Hauses in Kurtschau betrieben, jetzt sei das natürlich großzügiger, sagt die junge Frau. Ab und zu könnte man dieses Lager, was das Bücherparadies meint, auch zu Lesungen öffnen. Aber ein Dauerbetrieb sei nicht angedacht, sagt sie.

15 Autoren, 75 Titel

Der Verlag betreut 15 Autoren aus Deutschland und Österreich, neun davon werden am Sonnabend in Greiz weilen und aus ihren Büchern lesen. Reaktionen auf die Ankündigung im Internet gebe es schon sehr viele, sagt Fanny Bechert und hofft, dass alle in das Lager passen. Die Leserschaft der Romane sei allen Alters ab 16 Jahren und vor allem junge Frauen, die Fantasy lieben, ob romantisch oder knallhart oder auch „locker flockige, erotische“ Liebesliteratur.

Sie selbst habe sich an das Genre erotischer Liebesroman erst jetzt mit einer Verlagskollegin herangetraut. Bislang legte die geborene Delitzscherin und Wahl-Greizerin zwei Buchreihen vor mit Fantasy-Titeln wie „Elesztrah“ und „Countdown to Noah“

Fanny Bechert ist Hörbuchsprecherin. Dazu sei die gelernte Physiotherapeutin überraschend gekommen, sagt sie. Sie habe ihr erstes Buch im Alleingang eingesprochen und es kam gut an. Dann hat sie sich in die Sprecherkartei eintragen lassen und so seien Anfragen gekommen. Am 1. Juni 2019 wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit mit kleinen Aufnahmestudio - gebaut vom handwerklich begabten Mann. Und sie hat es nicht bereut. So wie den Umzug nach Greiz vor fünf Jahren. „Greiz ist wunderschön, wir fühlen uns hier so wohl“, schwärmt sie und fügt an: Zum Wandern sei es auch ideal.

Erste Geschichte vom Computerspiel angestoßen

Überraschend, sei auch der Beginn des Schreibens gekommen. Die 34-Jährige beschäftigt sich gern mit Computerspielen. Nur die Geschichten, die dort erzählt werden, fand sie oft fad. Also dachte sie sich eine eigene Geschichte aus und schrieb sie nieder. 400 Seiten. Damals habe sie noch alles selbst gemacht, lektoriert, Korrektur lesen lassen, das Cover entworfen. „Eine ISBN Nummer kann man für 20 Euro kaufen“, sagt Fanny Bechert. Also kein großes wirtschaftliches Risiko.

Aber wie macht man das Werk bekannt? Über Social Media, Blogger, Facebook. Ein steiniger Weg. Bei einem Wettbewerb gewann sie eine Präsentation ihres Buches auf der Leipziger Buchmesse 2016. Und dort begann die Zusammenarbeit mit Corinne Spörri. Der Qualitätsanspruch der Verlegerin sei hoch und der Umgang herzlich, das mag Fanny Bechert am Sternensand Verlag. Dennoch liegt ein Buch von ihr derzeit zur Begutachtung bei anderen, großen Verlagen. Warum? „Es ist mein Traum, dass mein Roman einmal zwischen ‘Herr der Ringe’ und ‘Twilight’ in den Buchhandlungen liegt.“

Lesungen im Sonnenstern Verlag: Sonnabend, 14. März, 11 bis 18 Uhr in Greiz, Reichenbacher Straße 44d