Fast 2000 Runden zugunsten der Solle-Regelschule in Zeulenroda gedreht

Zeulenroda. Zum Schuljubiläum stand in Zeulenroda auch ein Spendenlauf auf dem Programm. Mit einem tollen Ergebnis für die Schule.

Als vor wenigen Tagen die Friedrich-Solle-Regelschule ihren 60. Geburtstag feierte, war in der traditionsreichen Bildungsstätte einiges los.

Viele aktuelle und ehemalige Schüler, aber auch frühere Lehrkräfte kamen, um die Veränderungen an der Schule zu entdecken. Mit vielen Aktionen wurde für Kurzweil gesorgt und auch die Lehrer und Eltern brachten sich in das Schulfest ein.

Doch es ging nicht nur nostalgisch zu bei dieser Fete, sondern durchaus auch actionreich, denn auf dem Sportplatz drehten bei herrlichstem Laufwetter jede Menge Schüler und auch einige Erwachsene ohne Unterlass ihre Runden.

„An dem Spendenlauf nahmen insgesamt 209 Läufer und Läuferinnen teil. Gemeinsam wurden von diesen exakt 1957 Runden gelaufen. Jede Umrundung bedeutet eine Laufstrecke von 200 Metern“, erläutert der verantwortliche Sportlehrer, Silvio Fritz.

Klasse 8a schafft die meisten Runden

Der Spendenlauf sei sehr stark von den Schülerinnen der Klassen 8b und 9b geprägt gewesen. Hervorzuheben seien stellvertretend Lena Reinhold, Eva Rabe, Fabiane Bonde und Emma Wölfel. Sie bauten die abgesteckte Lauffläche auf und zählten von 10 bis 15 Uhr unermüdlich die gelaufenen Runden.

Erik Kucklick brachte sich ein, indem er die privaten Spenden der Zuschauer verwaltete. „Vielen Dank an alle Unterstützer. Einige Schüler sausten extrem viele Runden. Hier sind stellvertretend zu nennen: Luca Horn, Sophie Schlösser, Philipp Samstag, Rama Dawoud, David Krause, Edwin Blaufuß, Lotte Spelling, Paul Gessinger, Marvin König und Lara Streiber“, berichtet der engagierte Sportlehrer und verweist darauf, dass die Klasse 8a mit 204 gelaufenen Runden den größten Anteil an dem Erfolg des Spendenlaufes hatte. Die Klasse 9b trug als nächstplatzierte Klasse 177 Runden bei und eine superstarke Leistung zeigte die Klasse 5b mit 176 gelaufenen Runden.

Großartige Firmen-Unterstützung

„Einen besonderen Dank wollen wir an dieser Stelle an alle Firmen richten, die sich am Spendenlauf finanziell beteiligt haben“, benennt Silvio Fritz beispielsweise die Bauerfeind AG, das Autocenter Rußler, die Firmen Epicos und Lacos, die Allianz-Vertretung Neufer Singer, Elektro-Pönicke, OTM Zeulenroda, Warmuth Automobile Triebes und die Volksbank Vogtland Saale-Orla.

Die Firmen haben die Einstellung und den Laufwillen der Schüler beflügelt, so dass sich die Regelschule „Friedrich Solle“ über einen Erlös in Höhe von 3600 Euro freuen kann.

„Ein Dank gilt allen Helfern und den zusätzlichen privaten Spendern. Für unsere Schule ist dies ein positives Signal im Sinne der Zusammenarbeit in unserer Region. Mit diesen vielen Spenden können wir unsere Schule wieder ein Stück schöner werden lassen“, sagte die amtierende Schulleiterin Petra Oelschlägel auch im Namen ihrer 28 Kollegen.