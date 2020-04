FDP-Politiker Dirk Bergner legt am Gedenkmal in Greiz einen Kranz nieder

FDP Greiz ehrt Hauptmann Kurt von Westernhagen

Dirk Bergner, Vize-Präsident des Thüringer Landtags und Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Greiz, gedachte am Dienstag Kurt von Westernhagens, wie es nun in einer Pressemitteilung heißt.

Der Hauptmann war in den letzten Kriegstagen 1945 in Langenwetzendorf stationiert und befehligte ein Sprengkommando, das beauftragt war, die Elsterbrücken in Greiz zu vernichten, so Bergner. Greizer Bürger überzeugten ihn von der Unsinnigkeit dieser Taten. Von Westernhagen sagte die Sprengung ab, schickte seine Soldaten nach Hause, wurde selbst aber auf dem Weg zu seiner in Sachsen lebenden Familie als Deserteur verraten und am 14. April 1945 auf dem „Platz der SA“ in Greiz erschossen. Der Platz wurde 1946 nach Kurt von Westernhagen benannt, ihm zu Ehren ein Denkmal errichtet.

An diesem Denkmal legte Bergner am Dienstag, 75 Jahre später, in ehrendem Gedenken ein Blumengebinde nieder. „Von Westernhagens Beispiel lehrt uns bis heute nachzudenken über Sinn und Unsinn von Befehlen und Anweisungen. Nicht allem muss man folgen, immer ist man aber seinem Gewissen verpflichtet. Mit gesundem Menschenverstand handeln – das ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit“, so Bergner.

Die Greizer Brücken wurden dennoch gesprengt. Ein anderes Militärkommando vernichtete die Eisenbahnbrücke, die Stadtbrücken und auch die Brücke am Papiermühlenweg bis zum 16. April. Dennoch besetzten die Amerikaner bereits am 17. April die Stadt.