Feierliches Gelöbnis im Greizer Schlossgarten

Ein nicht alltägliches Erlebnis gab es am gestrigen Montagnachmittag im Greizer Schlossgarten zu sehen. Insgesamt 106 Rekruten und Rekrutinnen der fünften Kompanie des Panzerpionierbataillons 701 aus Gera legten in der Park- und Schlossstadt ihr feierliches Gelöbnis ab. Im oberen Foto begrüßen der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze die Soldaten, bevor diese vor ihrem Kommandanten, Oberstleutnant Daniel Spieß, ihr Gelöbnis ablegten. Am Nachmittag hatte die Bundeswehr zudem im Schlossgarten und auf dem Kirchplatz eingeladen, um sich und ihre Technik vorzustellen.