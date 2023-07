Ferienprogramm geht in die nächste Runde

Reichenfels. Kinder entdecken das Museum Reichenfels. Welche Aktionen angeboten werden.

Im Museum Reichenfels geht das Ferienprogramm in seine zweite Runde. Am Dienstag, 1. August, 14 Uhr, geht es um Schuhe. Denn das Museum hat ganz viele Schuhe in der Sammlung.

Am Mittwoch, 2. August, von 14 bis 15.30 Uhr heißt es: „Was klitzert denn da? Steine und Kristalle aus unserer Heimat“. Es wird gezeigt, wie man diese Kristalle bearbeitet und was daraus entstehen kann. Eigene Steine können zum Bestimmen mitgebracht werde, heißt es.

Am Donnerstag, 3. August, 14 Uhr, können Kinder „Altes und Neues von der Flussperlmuschel“ erfahren. Denn Urlaubszeit ist Muschelzeit. Informatives und Kreatives zu Muscheln und Schnecken steht auf dem Programm.

Am Dienstag, 8. August, 14 Uhr beginnt noch einmal das Drei-Tage-Projekt „Wir machen Museum“. Das Depot wird erkundet. Kinder erfahren, was es mit Flurnamen auf sich hat und wie sie entstanden sind. Am dritten Tag wird eine eigene Schautafel für das Museum gestaltet.

Für alle Aktivitäten ist eine Anmeldung im Museum Reichenfels erforderlich unter der Telefon nummer: 036622/71 02.