Ferienprogramm im Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Geboten werden unter anderem drei Vormittage, bei denen den Mädchen und Jungen Trommel-Töne beigebracht werden.

Das Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz bietet wieder ein Kinderferienprogramm an. Jeden Dienstag und Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr, steht der Museumsnachwuchs im Mittelpunkt.

Ganz besonders werden drei Vormittage mit Mike Turnbull, Schlagzeuger beispielsweise von Capella de la torre, dem Ensemble für Alte Musik von Katharina Bäuml. Mit den Cajons und den Rahmentrommeln wird er den Teilnehmern die „Trommel-Töne“ beibringen.

Am Dienstag, 18. Juli, und am Donnerstag, 1. August, wird er im Geburtshaus von Heinrich Schütz erwartet. Es gelten Sonderpreise (Schüler fünf Euro, Erwachsene acht Euro). Hier ist eine Anmeldung nötig. Am 20. Juli sowie 3. August ist das Schütz-Haus mit Interessierten auf „allerley Instrumenten“ unterwegs. Am 25. Juli heißt es: „Musizieren kann jeder“. Interessierte können am 27. Juli Heinrich Schütz im Japanischen Kamishibai-Theater entdecken, sind am 10. August zu musikalischen Spielen eingeladen oder zu „Wir entdecken ein Museum“ am 15. August. Für Kinder und Jugendliche gilt der ermäßigte Eintrittspreis mit zwei Euro. Zudem ist über den Sommer die Ausstellung mit den Liebig-Bildern zur Schönheit der Welt zu sehen.

Anmeldungen erbeten unter Telefon: 036605/2405 oder E-Mail: info@heinrich-schuetz-haus.de.