Ferientipps für Greiz

Greiz. Drei Fragen an Corinna Zill, Leiterin der Greizer Tourist-Information.

Die zweite Ferienwoche hat begonnen und der Greizer Kalender bietet abwechslungsreiche Veranstaltungen. Corinna Zill, Leiterin der Greizer Tourist-Information, gibt drei Ideen für die kommenden Tage.

1.Welchen Termin sollten Kinder und Jugendliche diese Woche nicht verpassen?

Am Donnerstag ist die Stadtführung „Sagenhaftes Greiz“ geplant. Ab 10 Uhr, Treffpunkt Tourist-Information, wird es eine Führung durch Greiz geben. Für alle kleinen Historiker und Neugierige gilt es dann, den Geschichten und Sagen zu unserer Stadt zu lauschen. Warum gab es in der Stadt so viele Brände? Wieso ist ein Hund auf dem Kirchturm? Und warum gibt es in Greiz gleich drei Schlösser? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere spannende Geschichten gibt es bei diesem Rundgang.

2.Der Zölli-Express lädt auch wieder ein, wohin geht es?

Am Freitag, 14 Uhr, fährt der Zölli-Express an der „Alten Wache“ zu einer Fahrt nach Bildhaus, mit Stopp in Gottesgrün an der Milchtankstelle. Dort gibt es die Möglichkeit zum Erwerb von frischen Milchprodukten. In Bildhaus haben die Gäste eine Stunde Freizeit. Die Tickets gibt es bei Zölle-Reisen am Puschkinplatz.

3.Für Planer: Welche Termine gibt es im August?

Es wartet eine Vollmondführung durch den Fürstlich Greizer Park und nochmals eine Kinderführung, dann im Oberen Schloss Greiz. Das Sommerpalais bietet am 3. August eine Feierabendführung und der Freundeskreis Greizer Park e.V. am 26. August, ab 9 Uhr, einen Foto-Workshop „Parksichten“ im Park an.