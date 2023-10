Fest für alle Greizer und Gäste auf dem Oberen Schloss

Am Sonntag kann auch wieder der Schlossturm besichtigt werden.

Greiz. Mit einem bunten Programm lädt der Förderverein Oberes Schloss erstmals zum Saisonabschluss auf das Greizer Wahrzeichen ein.

Die Saison auf dem Oberen Schloss in Greiz neigt sich dem Ende zu und wie angekündigt, will sie der Förderverein Oberes Schloss mit einem Fest für die Greizer und ihre Gäste beschließen.

Dazu wird nun am Sonntag, 8. Oktober, eingeladen. Ab 13 Uhr haben die Mitglieder ein kleines, buntes Programm vorbereitet, das sich genauso an Erwachsene wie an Kinder richtet und mit der Eröffnung durch den Vereinsvorsitzenden Ulrich Jugel beginnt. Danach warten unter anderem die Bergaer Bogenschützen auf die Gäste, die unter dem Motto „Jugend trifft Kultur“ ihren Sport im ehemaligen Pferdestall vorstellen wollen.

Gleichzeitig kann bei einer „Schatzsuche mit dem Fürsten“ auf Schnipseljagd gegangen werden, im Haus zwei warten Kaffee und Kuchen und ab 13.30 Uhr beginnt für Interessierte eine Baustellentour durch das Haus acht mit dem Architekten Matthias Hamann.

Blick vom Schlossturm auf die Dächer von Greiz

Ab 14 Uhr kann auch wieder für rund anderthalb Stunden der Schlossturm bestiegen werden, um einen Blick auf die Dächer der Stadt zu werfen. Die Aktion, die nach langer Zeit durch den Förderverein im Frühjahr zum ersten Mal wieder möglich wurde, kostet einen Eintritt von einem Euro.

Ab 16 Uhr gibt es dann eine sagenhafte Kinderführung der Tourist-Information Greiz über das Gelände des Schlosses. Ab dem Torhaus entdecken die Gäste gemeinsam mit den Burgfräuleins Johanna und Sabine besondere Räume, wie zum Beispiel den Brunnenraum, das Gefängnis, den Pferdestall – in denen es vielleicht sogar spukt oder sich der Schlossgeist zu Wort meldet. Tickets für die Tour gibt bis eine Viertelstunde vor ihrem Start in der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Zusätzlich ist das Museum im Oberen Schloss von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Förderverein hofft auf viele Gäste, die zum Saisonabschluss dem Greizer Wahrzeichen einen Besuch abstatten.