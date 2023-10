Feuerwehr im Landkreis Greiz profitiert seit einem Vierteljahrhundert von guter Jugendarbeit

Zum 25-jährigen Jugendfeuerwehrjubiläum in Kleinreinsdorf gab es einen spannenden Wettkampf zu erleben.

Kleinreinsdorf. Mit einem Wettbewerb der örtlichen Jugendfeuerwehren hat man am Wochenende in Kleinreinsdorf das 25-jährige Jubiläum der Nachwuchswehr begangen.

Grund zum Feiern hatte man am Samstag im Ortsteil der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Vor 25 Jahren wurde die Jugendfeuerwehr Kleinreinsdorf gegründet.

Die vier Jugendfeuerwehren der gemeinde – neben Kleinreinsdorf gibt es solche auch in Gottesgrün, Teichwolframsdorf und Waltersdorf – waren am Nachmittag bei einem kleinen Wettstreit aktiv. Dabei holten sich die jungen Feuerwehrleute aus Gottesgrün den 1. Platz über 80 Meter Löschangriff. Auf den 2. Platz kam hier die Jugendfeuerwehr Teichwolframsdorf.

Spannender Wettkampf der Jugendfeuerwehren im Landkreis Greiz

Die Gastgeber der Jugendfeuerwehr Kleinreinsdorf siegten hingegen beim Löschangriff über 60 Meter vor der Jugendfeuerwehr Waltersdorf. „Insgesamt haben 28 Kinder und Jugendliche an der Schnelligkeitsübung teilgenommen“, erzählt der Jugendfeuerwehrchef aus Kleinreinsdorf, Eric Simon. Er dankte zudem der Firma Alkegen aus Kleinreinsdorf, die für Präsente für die Teilnehmer gesponsert hatte. Finanzielle Zuwendungen hatten Bürgermeisterin Petra Pampel (IWA/Pro Region) und Gerd Halbauer von der Teichwolframsdorfer Agrargesellschaft dabei.

Der Kleinreinsdorfer Jugendfeuerwehrwart Eric Simon mit dem Jugendfeuerwehrmann Thor Schaller. Foto: Silvia Birkholz / Feuerwehr Kleinreinsdorfn

Eric Simon reflektierte in seiner kurzen Ansprache die Entwicklung der Jugendfeuerwehr im Juli 1998. „Damals wurden sechs Jugendliche an die Arbeit und das Wirken in der Feuerwehr durch den Kameraden Lutz Hampel herangeführt. Es kamen im Laufe der Jahre immer wieder neue Kinder hinzu“, sagte Simon. Das Eintrittsalter wurde von zehn auf sechs Jahre herabgesetzt und man könne die Kinder nun frühzeitig für die Arbeit der Feuerwehr begeistern. Im Moment bestehe die Gruppe aus neun Kindern im Alter zwischen 8 bis 16 Jahren, wovon zwei demnächst die Ausbildung zum Truppmann absolvieren sollen.

15 Jugendfeuerwehrleute des Ortes im Landkreis Greiz sind heute reguläre Floriansjünger

Insgesamt wurden in den 25 Jahren 38 Kinder, davon vier Mädchen, in der Jugendfeuerwehr unterrichtet. 15 der einstigen Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind mittlerweile reguläre Feuerwehrleute geworden.

Um all die Freude und Euphorie der Kinder für die Feuerwehr aufrecht zu erhalten, müssten alle Beteiligten viel Kraft und Zeit investieren – aber auch der Spaß dürfe bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen nicht zu kurz kommen. Unter anderem war man gemeinsam im Schwimmbad oder zu einem beeindruckenden Besuch bei der Feuerwehr auf dem Flughafen Leipzig/Halle.