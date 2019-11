Die Einsatzkräfte wurden zu einem angeblichen Großeinsatz in Pöllwitz gerufen, wo unter anderem das ehemalige Sägenwerk brennen sollte.

Feuerwehr übt in Pöllwitz Einsatz im Notfall

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr übt in Pöllwitz Einsatz im Notfall

Die meisten Menschen in Zeulenroda-Triebes und Umgebung lagen am Samstagmorgen wohl noch im Bett und wurden wahrscheinlich durch die Sirenen, die die Feuerwehrleute um 6.53 Uhr zu einem Einsatz riefen, kurz wachgerüttelt. Ein Grund für Beunruhigung bestand aber nicht, denn es handelte sich um eine Übung, was die Einsatzkräfte aber erst später erfahren sollten.

Die Feuerwehren der Stadt Zeulenroda-Triebes strömten innerhalb weniger Minuten nach Pöllwitz, denn dort stand angeblich ein Großeinsatz an. Simuliert wurde, dass im Lagerbereich des ehemaligen Sägewerkes durch einen technischen Defekt in der Stromversorgung mehrere Matratzen und Holzmöbel in Brand geraten waren.

Ein Lagerbrand, vier ohnmächtige Personen und Feuer auf einer Koppel, wo Stroh lichterloh brannte: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Zeulenroda-Triebes sahen sich mit vielen verschiedenen potenziellen Notfallsituationen konfrontiert. Foto: Feuerwehr Zeulenroda

Vier Personen hatten in dem betroffenen Raum durch die plötzliche Rauchentwicklung die Orientierung verloren und waren bewusstlos. Auch auf der Koppel war Stroh in Brand geraten, so die Einsatzbeschreibung.

Vorbereitungen schonim November gestartet

Trotzdem sich der Einsatz später als Übung herausstellen sollte, für die heraneilenden Feuerwehren war es purer Ernst, denn sie geben immer alles, egal ob Übung oder realer Notfall. Im ehemaligen Sägewerk wurden Schwerpunkte geübt wie die Zusammenarbeit der Feuerwehren und der Einsatzleitung, Brandbekämpfung, Riegelstellung, Personensuche, Wasserversorgungen und Einleitung von Erstmaßnahmen.

Um 10 Uhr waren alle Einsätze beendet. Die umfangreichen Vorbereitungen für diesen Großeinsatz begannen schon Anfang November unter der Leitung des stellvertretenden Wehrführers Christian Komorowski, der am Ende resümierte: „Alle Wehren haben gut miteinander harmoniert und wir bedanken uns bei Volkmar Schulz für das Zurverfügungstellen des Objektes“.

Beteiligt waren die Feuerwehren Triebes, Langenwolschendorf, Niederböhmersdorf, Pöllwitz, Dobia, Bernsgrün und Arnsgrün mit insgesamt 85 Feuerwehrleuten. „Alle Feuerwehren der Stadt Zeulenroda-Triebes haben super zusammengearbeitet, die Ziele dieser Einsatzübung wurden erreicht und wir Arbeiten momentan daran, regelmäßig solche Einsatzübungen mit den Ortsteilfeuerwehren durchzuführen. Ich bedanke mich für die hohe Einsatzbereitschaft an diesem Samstagmorgen“, zog Komorowski am Ende sein Fazit.