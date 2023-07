Feuerwehrverein in Kurtschau lädt zum Sommerfest ein

Kurtschau. Aufgrund der Temperaturen blieb die Zahl der Besucher am Samstag aber übersichtlich.

Der Feuerwehrverein des 380-Seelen-Dorfes Kurtschau lud am Samstag zum Sommerfest ein. Dort zeigte Veronika Hoffmann der kleinen Ida Hempel, wie man mit einem Bogen schießt. Sie selbst ist Mitglied der Hellground Hunters Bogenschützen, die zur SG Kurtschau gehören.

Loslassen, wenn man seine Mitte gefunden hat, dann klappt es mit der goldenen Mitte, erklärt sie der Zehnjährigen. Das Sommerfest des Vereins war am Nachmittag aufgrund der Hitze etwas spärlich besucht. Zudem wurde die Kurtschauer Feuerwehr zu einem Waldbrand in Greiz gerufen. Abends ab 18 Uhr spielte DJ Ronny zum Tanz auf, der bis in die späten Abendstunden die Kurtschauer vergnüglich unterhielt.