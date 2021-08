Filmaufnahmen in Greiz geplant

Greiz. Um Spenden für eine transportable Truhenorgel wird gebeten.

Das Thüringer Barockorchester Capella Jenensis hat bereits im Rahmen des Digitalprojekts „Klingende Thüringer Residenzen“ eine virtuelle Konzert-Filmreihe produziert. Nun sind weitere Filmaufnahmen geplant, unter anderem am 16. Oktober auf dem Oberen Schloss in Greiz.

Dafür und für die laufende Ensemblearbeit bittet Capella Jenensis um Spenden für eine transportable Truhenorgel, die das Repertoire des auf historische Aufführungspraxis spezialisierten Barockensembles erfordert. Ein solches Instrument ist in der Thüringer Region nur vereinzelt vorhanden und muss für jedes Projekt teuer und aufwendig gemietet werden.

Die historische Truhenorgel schafft eine Perspektive für das Barockensemble Capella Jenensis, Musik an Thüringer Orte zu bringen, an denen sie am dringendsten benötigt wird: Altersheime, Schulen, Kindergärten, den digitalen Raum und Kirchen, die keine eigene Orgel besitzen. Dafür bittet das Ensemble um Unterstützung.

Acht Filme bereits im Kasten

Weitere Filmaufnahmen, für die die transportable Truhenorgel dringend benötigt wird, sind am 16. Oktober im Oberen Schloss von Greiz, am 17. Oktober in Schloss Molsdorf bei Erfurt, am 22. Oktober auf Schloss Ettersburg in Weimar und Ende Oktober auf Schloss Friedensstein in Gotha geplant. Die acht ersten Filme, aufgenommen auf Schloss Heidecksburg, Residenzschloss Elisabethenburg zu Meiningen, Wilhelmsburg in Schmalkalden, Schlossmuseum Arnstadt, Dornburger Schlösser, Schloss Sondershausen, Schloss Wilhelmsthal und Residenzschloss Altenburg sind bereits unter www.klingende-residenzen.de zu sehen.

Oft noch unbekannte musikalische Schätze Thüringer Hofkomponisten wurden eingespielt, verbunden mit Bildern der prachtvollen Schlösser, ergänzt durch Interviews zu den Residenzen, ihren Fürsten und Komponisten.

