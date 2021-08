Der Firmenlauf in Plauen erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit.

Firmenlauf erneut im Vogtlandstadion in Plauen

Plauen. Am 1. September wird wieder in Plauen für den guten Zweck gelaufen.

Die Anmeldung für den neunten Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG ist abgeschlossen. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Vogtland und der Stadt Plauen ruft die Genossenschaftsbank am 1. September zum Lauf für den guten Zweck auf.

Drei Euro pro Läufer als Spende

Aufgrund der aktuell geltenden Richtlinien hat sich das Organisationsteam dazu entschlossen, den Firmenlauf in diesem Jahr noch einmal im Vogtlandstadion des VFC Plauen auszutragen. „Leider können wir auch in diesem Jahr unsere geplante neue Laufstrecke nicht einweihen. Dennoch hoffen wir auf zahlreiche Starter auf der bekannten Strecke“, so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG.

Gelaufen wird wieder für den guten Zweck, denn pro Läufer spendet die Volksbank im Nachgang drei Euro an die Stiftung Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland.

Da die Organisatoren aufgrund steigender Ausgaben für die veränderte Laufstrecke die Startgebühren in diesem Jahr erhöht hatten, wird der Überschuss der Startgebühren als Spende an die Opfer der aktuellen Flutkatastrophe fließen.

Läuferinnen und Läufer müssen getestet, genesen oder geimpft sein

Das Organisationsteam wird die aktuelle Pandemielage stetig beobachten und gegebenenfalls die Teilnahmebedingungen anpassen. Die Teilnahmebedingungen orientieren sich an der aktuellen sächsischen Coronaverordnung und können unter www.vogtland-hautnah.de nachgelesen werden.

Bereits jetzt steht fest, dass alle Teilnehmer am Tag des Laufes getestet, genesen oder geimpft sein müssen.

Alle Informationen zum neunten Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla finden Interessierte im Internet unter www.vogtland-hautnah.de und auf der Facebook-Seite der Genossenschaftsbank.

Das Organisationsteam wird in den nächsten Wochen die jeweiligen Team-Captains mit allen notwendigen Details zum neunten Firmenlauf informieren.