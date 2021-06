Flammen zerstören Geschäftshaus in Greiz komplett

Greiz. In einem Geschäftshaus auf dem Heinrich-Mann-Ring in Greiz ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile ist der Brand zwar unter Kontrolle, das Gebäude allerdings zerstört.

In Greiz ist am Montagmorgen ein Geschäftshaus vollständig ausgebrannt. Kurz vor 5 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in den Heinrich-Mann-Ring aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Geschäftshaus (inklusive Imbissgeschäft) bereits in Flammen. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die über eine Stunde andauerten, so dass es gegen 6.15 Uhr gelungen war, das Feuer in den Griff zu bekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz der schnellen Löschmaßnahmen wurde das Gebäude vollständig zerstört. Teile des Hauses seien dabei eingestürzt, teilte die Polizei mit. Zudem sei durch die Flammen ein benachbarter Blumenladen in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt worden sei niemand.

Die Polizei sprach zunächst von einem "nicht unerheblichen Sachschaden", machte jedoch keine konkreten Angaben. Unklar war zunächst, wie es zu dem Brand kam. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0365/82341465 melden.

