Forstamt Weida: Wald hat Sturmtief Sabine gut überstanden

Die Auswirkungen des Sturmtiefs Sabine waren auch in Ostthüringen zu spüren. Wir haben Karsten Schröder, Leiter des Forstamtes in Weida, gefragt, wie die Wälder den Sturm überstanden haben.

Gab es in den Wäldern große Schäden durch das Sturmtief?

Der Landkreis Greiz war in unserem Zuständigkeitsbereich am stärksten betroffen, besonders die Gebiete um Großebersdorf, Auma und Weida. 3000 Festmeter Holz wurden hier beschädigt. Das sind aber nur zehn Prozent des Schadens, den das Orkantief Friederike vor zwei Jahren angerichtet hat. Wir sind also glimpflich davongekommen. Im Altenburger Land wurden 1000 Festmeter Holz beschädigt, in Gera etwa 500. Betroffen sind vor allem Fichten, aber auch Kiefern und Laubbäume.

Warum hat der Wald so gut standgehalten?

Einerseits waren die Windgeschwindigkeiten nicht so hoch wie vorhergesagt. Andererseits war die Trockenheit, die uns ja sonst große Sorgen bereitet, ein großer Vorteil. Die Bäume sind besser im Boden verankert als das der Fall wäre, wenn es viele Niederschläge gäbe und der Waldboden schlammig wäre. Da wackeln sich die Bäume nämlich schneller los.

Ist also erst einmal Aufatmen angesagt?

Nein. Über die gesamte Fläche liegen Einzelbäume verteilt. Und die können ab April eine ideale Brutstätte für den Buchdrucker sein. Wir haben ja sowieso schon mit dem Borkenkäfer zu kämpfen. Deswegen versuchen wir nun, das Totholz so schnell wie möglich aus den Wäldern zu bekommen. Ich appelliere auch an die privaten Waldbesitzer, das Gleiche zu tun. Auch wenn sie das Holz nur als Brennholz verwerten.