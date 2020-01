Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotoclub Greiz wählt neuen Vorstand

Zum Jahresauftakt trafen sich die Mitglieder des Fotoclubs Greiz in der Gaststätte Parkschlösschen. Der Vorsitzende Ralf Jahrling erinnerte an die Aktivitäten 2019. Dazu zählten die Personalausstellungen im zweimonatigen Wechsel in der Greikantine der Vogtlandwerkstätten ebenso wie neue Dauerausstellung mit 14 Motiven von verschiedenen Mitgliedern mit dem Thema „Altes Greiz aus neuer Sicht“ in der Tagespflegeeinrichtung „Schlossblick“des Arbeiter-Samariter-Bundes Ostthüringen.

Im Februar eröffneten Elke Feyand, Gerd Richter und Harald Horlbeck im inzwischen geschlossenen Greizer Café Menz eine Fotoschau mit 39 Werken. Ende März wurde die Dauerausstellung in der Greizer Polizeiinspektion mit Fotos aus verschiedenen Genre von neun Mitgliedern erneuert. Elke Feyand hat gegenwärtig eine Ausstellung in Neumühle laufen. Bereits im Sommer begannen die Vorbereitungen für die größte Ausstellung zum Thema 800-Jahr-Feier und Thüringentag in Greiz, die im Dezember eröffnet wurde und mit über 60 Motiven an die Tage vor zehn Jahren erinnert. Dazu wurde von Gerd Richter ein Ausstellungskatalog erarbeitet, der erworben werden kann. Außerdem können die Fotos gekauft werden. Monatlich stellen sich die Mitglieder einem Vereinswettbewerb. Die Themen werden vorgegeben. Die Versammlungen finden im Vereinsheim, dem Treffpunkt der Volkssolidarität in der Carolinenstraße, monatlich statt. Im Keller wurde für die Archivierung von den Mitgliedern ein Raum geschaffen. Auf der Mitgliederversammlung fand die Vorstandswahl statt. Dabei wurde Ralf Jahrling als Vorsitzender bestätigt. Neu gewählte Vorstandsmitglieder sind Ralf Dutschmann, Harald Horlbeck und Uwe Daßler. Den langjährigen Vorstandsmitgliedern Frank Langhammer und Gerd Richter dankte man für ihr großes Engagement. Der Fotoclub gewann zwei neue Mitglieder und ist weiter offen für Interessenten. In diesem Jahr werden Personalausstellungen weitergeführt. Außerdem ist eine große Präsentation zur Entstehung der Vogtlandhalle geplant. Anlässlich der Neugründung des Fotoclubs vor 30 Jahren wird eine Schau für 2021 vorbereitet. Ralf Jarling, Ralf Dutschmann und Uwe Daßler zeichneten Domenika Brettschneider, Helga Baumgarten und Matthias Klinner aus.