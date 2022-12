Fotoclub Greiz war trotz Pandemie aktiv unterwegs

Greiz. Bei der Mitgliederversammlung blickt man zurück. In Zukunft will man einiges bei den Treffen ändern.

Für die Mitglieder des Greizer Fotoclubs war es eine gute Nachricht, als sich Ralf Jarling im Rahmen der Vorstandswahl noch einmal bereit erklärte, sich als Vorsitzender zur Verfügung zu stellen.

Er wurde wie die weiteren Vorstandsmitglieder Nadine Kuntke, Andreas Schöpe und Harald Horlbeck gewählt. Gedankt wurde den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Uwe Daßler und vor allem Gerd Richter, der in den zurückliegenden Jahren großes Engagement an den Tag legte.

Ralf Jarling erklärte in seinem Rechenschaftsbericht, dass die Jahre der Corona-Pandemie die Aktivitäten des Greizer Fotoclubs nur teilweise ausbremsen konnte. Trotz oft ausgefallener Zusammenkünfte, die teils durch Online-Meetings ersetzt wurden, konnte, wenn auch eingeschränkt, das Vereinsleben fortgeführt werden. Dazu gehörten beispielsweise die Ausstellungen in der Vogtlandhalle anlässlich des zehnjährigen Bestehens, die mit einer großen Anzahl eindrucksvoller Fotografien vom Entstehen des Hauses von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung berichtete. Außerdem wurden die Dauerausstellungen in der Polizei-Inspektion oder in der Greikantine mit wechselnden Motiven betreut.

Größter Höhepunkt war unbestritten die Porträtfoto-Aktion „Du bist Greiz“, die nicht nur in Greiz Aufsehen erregte, sondern auch von den Zeulenrodaer Fotofreunden zum Vorbild für eine ähnlich gelagerte Aktion sorgte.

30 Jahre gefeiert und Fotoausflüge geplant

Im vorigen Jahr konnte das 30-jährige Bestehen des seinerzeit neu belebten Fotoclubs gefeiert werden. Eigentlich reicht der Ursprung des Fotoclubs sogar bis in die DDR-Jahre zurück, als sich die Greizer Fotofreude unter dem Schirm der Sektion Fotografie im damaligen Kulturbund trafen und auch schon einige Ausstellungen auf die Beine stellten.

Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung wurde außerdem beschlossen, dass man versuchen wolle, das Vereinsleben weiter zu beleben.

Außerdem sollen die monatlichen Zusammenkünfte nicht mehr nur der Betrachtung der vorgestellten Bilder und dem Erfahrungsaustausch darüber dienen, sondern auch mehr fachliche Themen im Fokus stehen, wie Bildgestaltung und technische Tipps. Ebenso sind gemeinsame Fotoausflüge in Planung. Für Neuanmeldungen wird es eine Probezeit bis zur Mitgliedschaft geben.