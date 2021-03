Frau festgehalten - Ortsschild gestohlen - Schuld herausgerissen

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Frau festgehalten

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Montag zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einer 25-jährigen Frau in der Mohlsdorfer Bahnhofstraße. Dabei hielt der Jugendliche die Frau so fest, dass sie dabei Schmerzen im Arm erlitt. Sie konnte sich losreißen und flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Konfrontation sich mit der Polizei Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Sitzbank beschädigt

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter zwischen dem 11. und dem 12. März eine Sitzbank im Schulpark in Auma-Weidatal. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Verkehrsschild aus dem Boden gerissen

Die Polizei wurde informiert, dass im Zeitraum 14. bis 15. März bislang Unbekannte ein Verkehrsschild mit Bodenverankerung in Auma-Weidatal aus dem Boden gerissen haben. Das Schild "Fußgängerweg" befand sich am Stadtpark. Zeugen: Tel.: 03661 6210.

Ortstafel entwendet

Am Montag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte eine Ortstafel mit der Aufschrift "Waldhaus" entwendet wurde. Der Standort befand sich am Ende des Parkplatzbereiches in Waldhaus in Richtung Ortsteil Waldhaus. Zeugen: Tel.: 03661 6210.