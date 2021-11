Frau in Tankstelle mit Waffe bedroht - Polizei sucht Mann mit heller Stimme

Kauschwitz. Die Kriminalpolizei sucht in Kauschwitz Zeugen eines räuberischen Überfalls, bei der eine Frau in einer Tankstelle mit einer Waffe bedroht wurde.

Mittwochabend betrat ein Unbekannter den Ladenbereich einer Tankstelle in Kauschwitz (Ortsteil von Plauen) an der Alten Jößnitzer Straße. Der Mann ging direkt zur Kasse, bedrohte dort eine 62-Jährige mit einer Pistole und deutete ihr an, die Kasse zu öffnen. Aus dieser entnahm der Unbekannte anschließend einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Dann packte er das Geld in einen Beutel und flüchtete in Richtung Kaufland. Die Tankstellen-Angestellte erlitt dabei einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

Sie beschreibt den Unbekannten als

etwa 1,85 Meter groß,

zwischen 35 und 45 Jahre alt,

er ist muskulös gebaut,

hat helle Haut und eine helle Stimme.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0375-428 4480 zu melden.